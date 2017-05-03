В Вооруженных Силах продолжается перевод техники на летний период эксплуатации. Не являются исключением и войска связи. Об особенностях перевода военной техники и вооружения корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» узнал у военнослужащих 86‑й бригады связи.





В пункте технического обслуживания и ремонта автопарка 86 брс кипела работа. Ворота боксов распахнуты, автомашины перемещены на площадки. Команды связистов под руководством заместителя командира бригады по вооружению — начальника технической части подполковника Андрея Сасновского проверяли техническое состояние военной техники, а также подготавливали к лету склады и хранилища.

— Уже обслужено и переведено на летний режим эксплуатации более 50 % техники бригады, — рассказал Андрей Антонович. ­— Должностные лица заблаговременно подали заявки начальнику службы горюче-смазочных материалов лейтенанту Павлу Пилюгину, который снабдил их необходимыми запасными частями, расходными материалами, инструментом и всеми видами довольствия ГСМ. Поэтому мероприятия сезонного обслуживания идут без срыва установленных сроков.