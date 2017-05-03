На минувшей неделе воинский коллектив понтонно-мостового батальона 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования в ходе контрольного занятия по тактико-специальной подготовке учился преодолевать в темное время водную преграду — реку Неман. Этот непростой ратный экзамен стал завершающим этапом полевого выхода подразделения, который в течение нескольких недель проходил неподалеку от населенного пункта Бережаны Гродненского района.





Руководитель занятия подполковник Андрей Мотолянец провел инструктаж по требованиям мер безопасности, затем поставил задачи подчиненным. Видно было, что настроение у личного состава отличное, боевое.

На первом этапе контрольного занятия два понтонных взвода приступили к отработке действий по оборудованию и содержанию паромной переправы. Оба подразделения работали параллельно, собирая на водной глади два взводных парома грузоподъемностью 60 тонн каждый. Для обозначения створов переправ использовались светящиеся маячки, в качестве освещения пригодился свет прожекторов буксирных катеров.

Военнослужащие действовали без спешки и суеты, были предельно собранны и внимательны. В итоге все элементы занятия были отработаны достаточно быстро и качественно. Собрав паромы, понтонеры оперативно переправили на противоположный берег по одному грузовику.

На втором этапе руководство взял на себя командир понтонной роты старший лейтенант Роман Ольшевский. Военные инженеры состыковали из двух взводных один ротный паром грузоподъемностью 120 тонн. Он легко принял на борт и вернул на исходный берег оба задействованных в ходе занятия образца военной техники.

Как рассказал подполковник Андрей Мотолянец, за несколько месяцев под руководством опытных наставников военнослужащие уже хорошо изучили свои специальности, а в период полевого выхода значительно углубили свои знания, умения и навыки. Уверенно действовали старший водитель-понтонер рядовой Дмитрий Коробач, водитель-понтонер рядовой Артём Шимасюк и многие другие.

За ходом занятия внимательно наблюдал командир 557‑й инженерной бригады полковник Павел Михайлов. Он высоко оценил умелые, слаженные действия своих подчиненных.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора