Курсы подготовки младших офицеров на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» начали функционировать с 2006 года в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 года № 186. На них обучаются военнослужащие, назначенные на должности, подлежащие замещению офицерским составом. За прошедший период количество выпускников курсов составило почти 1,2 тысячи человек, все они пополнили офицерский корпус Вооруженных Сил Беларуси.





Учебная программа включает в себя три модуля: «Идеологическая работа в Вооруженных Силах», «Основы подготовки и ведения боя», «Основы повседневной деятельности войск». На практические занятия отводится 60 % учебного времени. Продолжительность обучения — два месяца. С 2009 года периодичность курсов составляет два раза в год. По их окончании курсанты получают офицерские погоны.

— С 6 марта по 28 апреля на курсах подготовки младших офицеров премудрости военной науки осваивали 49 военнослужащих, — рассказал заместитель начальника факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии Республики Беларусь по учебной работе полковник Александр Киселёв. — Курсанты с должным старанием подошли к учебе. Они успешно сдали зачеты по дисциплинам, определенным учебным планом, и были допущены к итоговой аттестации, которая проводилась в форме экзаменов по «Тактике» и «Управлению подразделениями в мирное время». По завершении обучения 18 военнослужащим, имеющим высшее образование, присвоено воинское звание лейтенант, 31 (обладателям дипломов о среднем специальном образовании) — младший лейтенант.

В числе нынешних выпускников курсов и гвардии младший лейтенант Сергей Улитич.

— Я служу в 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности командира взвода. Моя военная жизнь началась со срочной службы. По ее окончании я принял решение остаться служить по контракту, и вскоре был назначен командиром взвода. Отслужив год на данной должности, я был направлен командованием бригады на курсы подготовки младших офицеров.





За время учебы я узнал много новой и полезной информации, которая, безусловно, пригодится мне в дальнейшей службе. Это касается и организации работы с личным составом, и военной топографии, и многого другого. В будущем я намерен продолжить образование и достигнуть значительных высот в военной карьере.

Финальным аккордом обучения стала торжественная церемония, во время которой военнослужащим были вручены свидетельства об окончании курсов подготовки младших офицеров. На празднике присутствовали начальник главного управления кадров Министерства обороны Республики Беларусь полковник Андрей Савич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб, начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Виктор Лисовский, начальник факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии полковник Олег Дик, представители командования сил специальных операций Вооруженных Сил, а также родные и близкие новоиспеченных офицеров.

— Сегодня знаменательное событие — курсанты двадцатого выпуска курсов подготовки младших офицеров вливаются в офицерский корпус Вооруженных Сил Беларуси, — подчеркнул полковник Андрей Савич. — Это люди, которые имеют опыт службы на различных воинских должностях. Теперь они на новом качественном уровне будут выполнять свои обязанности по защите государственных интересов. Среди нынешних выпускников хотелось бы выразить особую благодарность Дмитрию Печаге, Ивану Масличенко, Александру Рудаку, Сергею Улитичу за усердие в учебе и образцовую воинскую дисциплину.





Дни, проведенные в академии, дадут новый импульс для вашего развития и самосовершенствования, уважаемые выпускники. Поздравляю вас с присвоением первого воинского звания офицерского состава и выражаю уверенность, что вы будете достойно исполнять служебный долг, укреплять обороноспособность белорусского государства.

— Наша Родина — это наши родные и близкие. Кто, если не мы, защитит их, — отметил генерал-майор Виктор Лисовский. — Вы прошли хорошую профессиональную подготовку. Убежден, что вы с честью и достоинством будете нести звание офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь. Служите честно и преданно, внося достойный вклад в обеспечение мира и спокойствия белорусского народа, защиту суверенитета любимой страны. Пусть слова Кодекса чести офицера, произнесенные вами в этот торжественный день, станут для вас ориентиром и в службе, и в жизни.

От имени выпускников с ответным словом выступил младший лейтенант Андрей Лисицин. Он искренне поблагодарил командование факультета и преподавателей, которые провели курсантов по дороге знаний к заветным офицерским звездам.

— Мы клянемся быть верными Кодексу чести офицера, чтить славные традиции предков, самоотверженно защищать свое Отечество, — пообещали военнослужащие.

Напоминать о днях, проведенных в Военной академии, выпускникам курсов подготовки младших офицеров будут, помимо всего, фотографии, сделанные по окончании официальной части празднества. На них запечатлены виновники торжества и все те, кто напутствовал их в офицерскую жизнь.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Юлии Гончар