В Палате представителей Национального собрания Беларуси обсудили вопросы смертной казни, передает телеканал «МИР 24».

В парламенте даже создана рабочая группа по изучению этой темы. Ее цель - довести до общественности все, что касается этого вида наказания. Свое видение ситуации высказали и международные эксперты.