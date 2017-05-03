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В парламенте Беларуси обсудили вопросы смертной казни
03.05.2017 23:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Палате представителей Национального собрания Беларуси обсудили вопросы смертной казни, передает телеканал «МИР 24».
В парламенте даже создана рабочая группа по изучению этой темы. Ее цель - довести до общественности все, что касается этого вида наказания. Свое видение ситуации высказали и международные эксперты.
«У нас до встречи в парламенте была и встреча со студентами. И мы заметили, что там есть разница во мнениях. Это хорошо. Кто-то за
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