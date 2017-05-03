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Международная выставка СМИ открылась в Беларуси
03.05.2017 22:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Нелегкую работу журналистов сегодня обсуждают в Беларуси. Там открылся международный форум представителей СМИ. Для посетителей - различные конкурсы и возможность познакомиться со звездами экрана. О самом интересном – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Вспомнить название программы, имена ведущих, угадать самые популярные песни на радио «МИР» в Беларуси - такое под силу только самым преданным слушателям и зрителям.
«Хочу пожелать успехов, процветания, чтобы пять раз по двадцать пять! И всего хорошего. Оставайтесь с нами. Радуйте нас новыми проектами, программами, радиостанциями, телеканалами», - сказал зритель Сергей Ливанович.
Текущий год - юбилейный и для телерадиокомпании в целом, и для радио «МИР» в Беларуси. Самой «мирной» радиостанции - двадцать лет.
«Мы достойно встречаем этот юбилейный год. Нам есть, чем гордиться: и позициями телеканала «МИР», и МИР HD, и той информацией, которую мы готовим для нашей компании, и, конечно же, позициями нашей радиостанции, которую можно слушать по всей Беларуси. Не только в областных городах, но и в небольших городах», - поделился директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов.
Стенд «МИРа» - один из самых популярных на
«Закон регламентирует журналистскую профессию, как очень ответственную. Наделяя журналиста правом получать, распространять информацию, законодательство наделяет и ответственностью за то слово, которое мы несем читателю, зрителю, слушателю», - рассказала министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич.
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В этом году телекомпания «МИР» и радио «МИР» в Беларуси отмечают юбилей.
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