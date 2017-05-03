Нелегкую работу журналистов сегодня обсуждают в Беларуси. Там открылся международный форум представителей СМИ. Для посетителей - различные конкурсы и возможность познакомиться со звездами экрана. О самом интересном – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Вспомнить название программы, имена ведущих, угадать самые популярные песни на радио «МИР» в Беларуси - такое под силу только самым преданным слушателям и зрителям.

«Хочу пожелать успехов, процветания, чтобы пять раз по двадцать пять! И всего хорошего. Оставайтесь с нами. Радуйте нас новыми проектами, программами, радиостанциями, телеканалами», - сказал зритель Сергей Ливанович.

Текущий год - юбилейный и для телерадиокомпании в целом, и для радио «МИР» в Беларуси. Самой «мирной» радиостанции - двадцать лет.

«Мы достойно встречаем этот юбилейный год. Нам есть, чем гордиться: и позициями телеканала «МИР», и МИР HD, и той информацией, которую мы готовим для нашей компании, и, конечно же, позициями нашей радиостанции, которую можно слушать по всей Беларуси. Не только в областных городах, но и в небольших городах», - поделился директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов.

Стенд «МИРа» - один из самых популярных на выставке . Всего здесь представлены более четырехсот компаний. Пока гости заняты конкурсами и фотографиями со своими кумирами, эксперты обсуждают самые острые проблемы масс-медиа. Например, обеспечение информационной безопасности. Ведь сейчас гаджетов и интернета достаточно, чтобы распространить новость, но мало, чтобы стать журналистом.

«Закон регламентирует журналистскую профессию, как очень ответственную. Наделяя журналиста правом получать, распространять информацию, законодательство наделяет и ответственностью за то слово, которое мы несем читателю, зрителю, слушателю», - рассказала министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич.

Форум будет работать до 6 мая. В финале по традиции назовут победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера».

Посещение выставки можно совместить с благотворительностью. Например, оформить подписку на газету или журнал для воспитанников детских домов.