«Веселенько», — говорит глава Минска Андрей Шорец, идя по новому лечебному корпусу городской детской инфекционной клинической больницы, который торжественно открыли 3 мая. Мы тоже сходили на это мероприятие и вместе с чиновниками прогулялись по объекту за 320 миллиардов неденоминированных рублей. Благодаря чьим личным усилиям появился новый корпус с аппаратом МРТ и какие здесь созданы условия для детей — в материале TUT.BY.





Детскую инфекционную больницу на улице Якубовского открыли в 1987 году. С этого момента в ней пролечилось уже более 470 тысяч пациентов. Это самый крупный детский стационар в Минске и единственный детский инфекционный стационар в стране.

Новый лечебный корпус на 240 коек начали строить в 2013 году. Этим занималась СПМК-81, на что было затрачено около 320 миллиардов неденоминированных рублей. В эту сумму заложены также расходы на современные очистные сооружения и прачечную, которая будет обслуживать ряд медучреждений.





На торжественное открытие корпуса пришли не только строители и врачи, но и чиновники, в том числе высокого уровня. Среди них был глава столицы Андрей Шорец, министр здравоохранения Валерий Малашко, зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич, глава Фрунзенского района Артем Цуран и назначенный на днях руководитель городского комитета по здравоохранению Сергей Малышко.



Слева направо: Артем Цуран, Игорь Юркевич, Валерий Малашко, Андрей Шорец, Марина Соколова

Главврач Марина Соколова поблагодарила всех причастных к строительству, но особенно отметила вклад нынешнего замглавы Минска Игоря Юркевича, который три года руководил детской инфекционной больницей.

«На самом деле зачинщиком строительства этого корпуса был Игорь Викторович Юркевич, еще будучи главным врачом. Это его идея, воплощенная в этих стенах», — сказала она.





Далее Соколова провела для чиновников небольшую экскурсию. Главврач рассказала, что главная цель строительства этого корпуса — не увеличение общего числа коек в больнице, а улучшение условий для госпитализированных.

Условия в новом корпусе чиновникам показывают на примере стандартной палаты, где могут размещаться два ребенка и два родителя. «У нас 75% детей — это дети с мамами», — поясняет Соколова.





Есть в новом корпусе и палаты интенсивной терапии с мониторной станцией. Они предназначены для детей, которые нуждаются в динамическом наблюдении. «Вот это все белорусское», — говорит чиновникам главврач, показывая оборудование над кроватью.









Соколова презентует и другие части палат, в том числе душ и туалет.

«Это плитка кераминовская. Они нам сделали проекты в разных туалетах разного цвета. Ну, их дети тоже лечатся», — говорит главврач.





Рассчитан этот корпус и на тех детей, которые по каким-то причинам поступили на лечение без родителей. Для них сделаны две палаты возле постов медсестер, которые могут наблюдать за пациентами через стекло.

Далее идем по коридорам и лестницам. «Веселенько», — комментирует Шорец рисунки на стенах. «Диваны кожаные?» — шутит глава Минска, заглядывая в одну из комнат для персонала.









Попадаем в учебную комнату для студентов. В инфекционной больнице находится пять кафедр для ребят из медицинских вузов и колледжей.

«А вот это как? Как они будут смотреть?» — задает резонный вопрос Шорец, глядя на монитор, который висит в абсолютно недоступном для глаз месте, если сидеть за партой.





«Это, может, переставим. Они сами так поставили», — отвечает главврач, и мы идем в кабинет с аппаратом МРТ, который впервые появился в этом медучреждении.

Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5T рассчитан на любой возраст, телосложение и физическое состояние пациента. Он будет доступен не только клиентам этого стационара, но и детям из других больниц и поликлиник Минска.









Шорец спрашивает, не боятся ли дети залезать в аппарат МРТ. Ему отвечают, что в том числе для таких случаев в кабинете работает наркозная точка и анестезиолог. Поясняет ситуацию в том числе и министр здравоохранения.

«Валерий Анатольевич [Малашко] — детский анестезиолог», — говорит главврач.

«Юркевич главным врачом [детской инфекционной больницы] работал…» — рассуждает Шорец.

«Вице-премьер Василий Иванович [Жарко] — тоже педиатр», — добавляет Соколова.

«Мафия!» — шутит кто-то из чиновников.

«Пусть будет такая мафия», — смеется главврач детской инфекционной больницы, реконструкция еще одного корпуса которой начнется в ближайшее время.



