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СМИ: сборную Беларуси по хоккею тщательно обыскали в Париже

03.05.2017 22:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Хоккеисты и тренеры сборной Беларуси по хоккею подверглись тщательному досмотру полицейскими на вокзале в Париже, сообщила газета "Прессбол" со ссылкой на очевидца.

СМИ: сборную Беларуси по хоккею тщательно обыскали в Париже
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Сборная в среду 3 мая прибыла в столицу Франции на поезде из города Бордо: в Париже она уже в пятницу начнет выступать на очередном чемпионате мира.

"Когда поезд прибыл, нас якобы в целях безопасности попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра", – цитирует издание слова очевидца.

Сообщается, что тщательно были проверены вещи игроков и тренеров, а также все медикаменты, которые были при себе у врача белорусской сборной. 

Как пишет издание, членам команды полиция не объяснила, чем вызван данный досмотр, продлившийся в итоге около 20 минут и во время которого спортсмены и тренеры находились в оцеплении.

По информации "Прессбола", у команды ничего не нашли и спортсменов отпустили. 

Чемпионат мира по хоккею стартует в эту пятницу, 5 мая. Соревнования пройдут сразу в двух странах — Франции и Германии. Белорусы сыграют в группе В, матчи которой примет парижская AccorHotels Arena. В соперниках белорусов по групповому раунду команды Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении. На прошлогоднем ЧМ, проходившем в России, Беларусь заняла лишь 12-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Членам команды полиция не объяснила, чем вызван данный досмотр, продлившийся в итоге около 20 минут.

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