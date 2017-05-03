МИНСК, 3 мая – Sputnik. Хоккеисты и тренеры сборной Беларуси по хоккею подверглись тщательному досмотру полицейскими на вокзале в Париже, сообщила газета " Прессбол " со ссылкой на очевидца.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис назвал состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по хоккею

Сборная в среду 3 мая прибыла в столицу Франции на поезде из города Бордо: в Париже она уже в пятницу начнет выступать на очередном чемпионате мира.

"Когда поезд прибыл, нас якобы в целях безопасности попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра", – цитирует издание слова очевидца.

Сообщается, что тщательно были проверены вещи игроков и тренеров, а также все медикаменты, которые были при себе у врача белорусской сборной.

Как пишет издание, членам команды полиция не объяснила, чем вызван данный досмотр, продлившийся в итоге около 20 минут и во время которого спортсмены и тренеры находились в оцеплении.

По информации "Прессбола", у команды ничего не нашли и спортсменов отпустили.

Чемпионат мира по хоккею стартует в эту пятницу, 5 мая. Соревнования пройдут сразу в двух странах — Франции и Германии. Белорусы сыграют в группе В, матчи которой примет парижская AccorHotels Arena. В соперниках белорусов по групповому раунду команды Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении. На прошлогоднем ЧМ, проходившем в России, Беларусь заняла лишь 12-е место.