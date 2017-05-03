МИНСК, 3 мая – Sputnik. Сотрудники милиции в Лунинце помогли пенсионеру отыскать в квартире кошелек с деньгами: мужчина забыл, куда его положил, и обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчане украли у пожилого дачника рюкзак с $6 тыс.

Сотрудники Лунинецкого РОВД прибыли в квартиру пожилого мужчины и предположили, что кошелек вряд ли украден, а пенсионер просто потерял его в помещении.

"Успокоив мужчину и пообещав ему, что пропажу обязательно вернут, милиционеры принялись более детально изучать обстановку", – сообщили в УВД.

По информации управления, на видных местах пропажи не оказалось, а спустя некоторое время милиционеры нашли кошелек за шкафом.

В УВД также рассказали, что пенсионер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и попросил прощения за свою забывчивость, связанную с преклонным возрастом.