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Пенсионер в Лунинце спрятал кошелек и вызвал милицию, чтобы его найти

03.05.2017 22:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Сотрудники милиции в Лунинце помогли пенсионеру отыскать в квартире кошелек с деньгами: мужчина забыл, куда его положил, и обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

Пенсионер в Лунинце спрятал кошелек и вызвал милицию, чтобы его найти
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчане украли у пожилого дачника рюкзак с $6 тыс.

Сотрудники Лунинецкого РОВД прибыли в квартиру пожилого мужчины и предположили, что кошелек вряд ли украден, а пенсионер просто потерял его в помещении.

"Успокоив мужчину и пообещав ему, что пропажу обязательно вернут, милиционеры принялись более детально изучать обстановку", – сообщили в УВД.

По информации управления, на видных местах пропажи не оказалось, а спустя некоторое время милиционеры нашли кошелек за шкафом. 

В УВД также рассказали, что пенсионер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и попросил прощения за свою забывчивость, связанную с преклонным возрастом.

 
Теги: Минск
 
 
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Пропажа обнаружилась за шкафом, пенсионер попросил прощения за свою забывчивость, связанную с преклонным возрастом.

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