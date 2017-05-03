МИНСК, 3 мая – Sputnik. Банкнотой 2016 года Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков (IBNS) назвала купюру в 50 швейцарских франков.

Белорусская купюра, введенная в обращение в ходе деноминации летом 2016 года , была номинирована на конкурс среди почти 120 других банкнот .

Как сообщила IBNS, победителем конкурса 2016 года стали 50 швейцарских франков. Второе место по результатам голосования получили 1000 мальдивских руфий, третье – купюра Аргентины достоинством в 500 песо. Специалисты также отметили 5-фунтовую купюру Шотландии.

Новые белорусские деньги были введены в обращение в июле текущего года в ходе деноминации. Бумажные купюры были отпечатаны британской компанией De La Rue, которая является одним из крупнейших в мире производителем ценных бумаг, банковского оборудования, а также выпускает банкноты для национальных валют 150 стран мира.