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Новая белорусская 100-рублевка не стала банкнотой 2016 года

03.05.2017 21:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Банкнотой 2016 года Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков (IBNS) назвала купюру в 50 швейцарских франков.

Новая белорусская 100-рублевка не стала банкнотой 2016 года
© Pixabay
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Белорусская купюра, введенная в обращение в ходе деноминации летом 2016 года, была номинирована на конкурс среди почти 120 других банкнот.

Как сообщила IBNS, победителем конкурса 2016 года стали 50 швейцарских франков. Второе место по результатам голосования получили 1000 мальдивских руфий, третье – купюра Аргентины достоинством в 500 песо. Специалисты также отметили 5-фунтовую купюру Шотландии.

Новые белорусские деньги были введены в обращение в июле текущего года в ходе деноминации. Бумажные купюры были отпечатаны британской компанией De La Rue, которая является одним из крупнейших в мире производителем ценных бумаг, банковского оборудования, а также выпускает банкноты для национальных валют 150 стран мира.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Второе место по результатам голосования получили 1000 мальдивских руфий, третье – купюра Аргентины достоинством в 500 песо.

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