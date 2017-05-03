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Памятный мемориал погибшим в годы войны студентам и преподавателям откроется в БГУ 5 мая

03.05.2017 21:34 — Новости Общества | БелТА  
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный мемориал "Память во имя живых" погибшим в годы войны студентам и преподавателям откроется в БГУ 5 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.Мемориал представляет собой электронный ресурс, где размещен список погибших в годы войны. Его открытие обусловлено необходимостью сохранить память об академическом и студенческом сообществе БГУ, представители которого ушли на фронт и трагически погибли или пропали без вести.Всего около 2 тыс. преподавателей, сотрудников и студентов вуза стали участниками событий военных лет. Предполагается, что из них погибли свыше 300 человек. На сегодняшний момент известно о 79 погибших. Их имена занесены в мемориальную базу. Источниками для формирования списка стали материалы архива БГУ, Национального архива Беларуси, обобщенного компьютерного банка данных (ОБД) Министерства обороны России "Мемориал", информационно-справочной литературы по истории БГУ. В настоящее время исследовательская работа по поиску информации о сотнях погибших продолжается. Электронный ресурс позволит вносить новые имена мемориала по мере появления актуальных сведений.72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет приурочено еще одно мероприятие: с 5 по 7 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ пройдет международный студенческий форум "Свет Великой Победы" с участием около 200 студентов из Азербайджана, Латвии, Литвы, Украины, России, а также из белорусских вузов.За время форума студенты пройдут тренинг на командообразование, проведут вечер памяти у костра, примут участие в дискуссии на тему Великой Отечественной войны в кинематографе. Также состоится закрытый показ киноленты "Пес Рыжий", после чего будет организована творческая встреча с представителями съемочной команды.Программой мероприятия запланировано проведение круглого стола по обмену опытом гражданско-патриотического воспитания молодежи в современных условиях. Его участники обсудят вопросы Великой Отечественной войны в историческом сознании советского и постсоветского общества, поговорят о роли женщины на войне, коснуться профессии военного фотографа.На заключительном этапе форума стартуют военно-патриотическая игра "Зарница" и товарищеские матчи на стадионе. Организатором форума выступает Студенческая ассамблея БГУ.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Мемориал представляет собой электронный ресурс, где размещен список погибших в годы войны.

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