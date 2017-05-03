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Новый этап проекта "Цветы Великой Победы" стартовал в Беларуси
03.05.2017 20:48 — Новости Общества | БелТА
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый этап патриотического проекта "Цветы Великой Победы" стартовал в Беларуси, сообщила БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "БРСМ" Иванна Подило.Масштабная социальная акция призвана укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан, отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны.Во время проведения мероприятий проекта во всех регионах Беларуси активисты БРСМ будут проводить флеш-акции "Спасибо за жизнь", "Полевая почта", "Мы - белорусы, мирные люди", организуют молодежные творческие эстафеты и театрализованные постановки "Цветы Великой Победы". Пройдут конкурсы рисунков, стихов, сочинений, песен, будут созданы тематические выставки и интерактивные экспозиции.Названный проект впервые проходил в Беларуси в год 70-летия Победы и Год молодежи по инициативе БРСМ и был поддержан Президентом страны. Молодежная инициатива переросла в национальный проект.По словам Иванны Подило, символом этого проекта является композиция, состоящая из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. Яблоневый цвет воплощает собой неразрывную связь поколений и искреннюю благодарность воинам-героям, подарившим своим детям, внукам и правнукам Великую Победу, возможность спокойно жить, трудиться, растить детей и так же, как в памятном мае 1945 года, искренне радоваться цветущим садам - символу новых мирных побед суверенной Беларуси. Присутствие красно-зеленой ленточки подчеркивает историческую значимость Дня Победы, его великую роль в развитии страны.-0-
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Масштабная социальная акция призвана укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан, отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за...
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