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Взаимодействие по вопросам социальной и демографической политики в СНГ полезно для каждой из стран - эксперт
03.05.2017 19:01 — Новости Общества | БелТА
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество и обмен опытом между специалистами профильных ведомств государств - участников СНГ в вопросах социальной и демографической политики крайне полезны. Это взаимодействие имеет большое практическое значение при решении проблем, возникающих в данной сфере, в каждой конкретной стране. Такое мнение высказала заместитель директора по научной работе белорусского РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Ирина Малахова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ. Ирина Малахова принимает участие в заседании экспертной группы по рассмотрению проекта Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств СНГ, которое проходит 3-4 мая. По ее словам, у белорусских ученых и медиков налажены хорошие рабочие контакты с коллегами из всех одиннадцати стран Содружества. "Переоценить пользу от такого сотрудничества сложно: благодаря ему мы имеем возможность не только обмениваться опытом, но и перенимать передовые технологии, знакомиться с интересными научными наработками и исследованиями, чтобы в будущем, возможно, внедрять их у себя в стране", - рассказала эксперт.Она напомнила, что Концепция согласованной социальной и демографической политики была одобрена Советом глав правительств СНГ в 2011 году. Ее цель - создание комплексного механизма защиты социальных прав населения стран Содружества. Для реализации концепции был разработан соответствующий план мероприятий, который уже несколько раз вносился на экспертное обсуждение."На начальном этапе рассмотрения плана белорусская сторона представляла ряд своих предложений, которые были учтены в документе. Сегодня никаких существенных замечаний мы не имеем", - отметила Ирина Малахова. Специалист пояснила, что проект плана мероприятий состоит из разделов, касающихся социально-трудовой сферы, области социальной защиты населения, здравоохранения, демографии, экологии, миграции, создания благоприятной социокультурной среды.Кроме того, в документе закрепляются обязательства стран по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества в социальной и демографической сферах, развитию национального законодательства по вопросам социальной и демографической политики с учетом положений концепции, проведению научно-практических конференций, консультаций и встреч.-0-
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Взаимодействие по вопросам социальной и демографической политики в СНГ полезно для каждой из стран - эксперт
Ирина Малахова принимает участие в заседании экспертной группы по рассмотрению проекта Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и...
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