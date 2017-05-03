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МЧС намерено активнее вовлекать студентов в обеспечение безопасной жизнедеятельности
03.05.2017 18:56 — Новости Общества | БелТА
3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. МЧС намерено активнее вовлекать студенческую молодежь в обеспечение безопасной жизнедеятельности. Об этом заявил сегодня на республиканском учебно-методическом сборе Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ в Могилеве министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА."До сих пор акцент в профилактической работе МЧС делало на дошкольные и общеобразовательные учреждения, в некоторой степени упустив студенческую молодежь. Но благодаря соглашению о сотрудничестве с БРСМ, подписанном в 2015 году, эта работа активизировалась. Мы надеемся, что она в ближайшее время принесет свои результаты, и студенческое движение по обеспечению безопасной жизнедеятельности в стране получит широкое развитие", - выразил уверенность министр.Благодаря системной профилактической работе за минувшую пятилетку в стране удалось снизить на треть количество чрезвычайных ситуаций и вдвое - гибель людей в них. "Все субъекты профилактики сегодня нацелены бороться за каждую человеческую жизнь. Но резервы в этой работе еще есть, и один из самых главных - молодежь. Объединив усилия в этой работе, мы должны получить еще более весомый результат", - констатировал Владимир Ващенко.Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, по соглашению о сотрудничестве между БРСМ и МЧС создано 132 молодежных отряда по взаимодействию с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям общей численностью около 1,6 тыс. человек. "Мы договорились на будущее развивать это движение, обучать молодежь методам предупреждения пожаров, чрезвычайных ситуаций, правилам пожарной безопасности, способам и методам работы с людьми по пропаганде безопасности жизнедеятельности, а также готовить молодежь к поступлению в учебные заведения и работе в структурах МЧС. Мы считаем, что такая подготовка молодежи, начиная со школы, помогает достигать ей своих целей, а полученные знания элементарных основ безопасности пригодятся в повседневной жизни", - подчеркнул молодежный лидер.Во время сбора молодежь прошла практические занятия по предупреждению правонарушений и чрезвычайных ситуаций, обменялась опытом. Его участники презентовали свою деятельность на специализированной выставке, где также познакомились с работой Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ и Могилевского областного управления МЧС. Финалом мероприятия стал "Открытый диалог" молодежи с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимиром Ващенко на тему "Безопасность жизнедеятельности как важнейший фактор развития Республики Беларусь".-0-
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Благодаря системной профилактической работе за минувшую пятилетку в стране удалось снизить на треть количество чрезвычайных ситуаций и вдвое - гибель людей в них.
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