﻿ МЧС намерено активнее вовлекать студентов в обеспечение безопасной жизнедеятельности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС намерено активнее вовлекать студентов в обеспечение безопасной жизнедеятельности

03.05.2017 18:56 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МЧС намерено активнее вовлекать студентов в обеспечение безопасной жизнедеятельности
3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. МЧС намерено активнее вовлекать студенческую молодежь в обеспечение безопасной жизнедеятельности. Об этом заявил сегодня на республиканском учебно-методическом сборе Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ в Могилеве министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА."До сих пор акцент в профилактической работе МЧС делало на дошкольные и общеобразовательные учреждения, в некоторой степени упустив студенческую молодежь. Но благодаря соглашению о сотрудничестве с БРСМ, подписанном в 2015 году, эта работа активизировалась. Мы надеемся, что она в ближайшее время принесет свои результаты, и студенческое движение по обеспечению безопасной жизнедеятельности в стране получит широкое развитие", - выразил уверенность министр.Благодаря системной профилактической работе за минувшую пятилетку в стране удалось снизить на треть количество чрезвычайных ситуаций и вдвое - гибель людей в них. "Все субъекты профилактики сегодня нацелены бороться за каждую человеческую жизнь. Но резервы в этой работе еще есть, и один из самых главных - молодежь. Объединив усилия в этой работе, мы должны получить еще более весомый результат", - констатировал Владимир Ващенко.Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, по соглашению о сотрудничестве между БРСМ и МЧС создано 132 молодежных отряда по взаимодействию с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям общей численностью около 1,6 тыс. человек. "Мы договорились на будущее развивать это движение, обучать молодежь методам предупреждения пожаров, чрезвычайных ситуаций, правилам пожарной безопасности, способам и методам работы с людьми по пропаганде безопасности жизнедеятельности, а также готовить молодежь к поступлению в учебные заведения и работе в структурах МЧС. Мы считаем, что такая подготовка молодежи, начиная со школы, помогает достигать ей своих целей, а полученные знания элементарных основ безопасности пригодятся в повседневной жизни", - подчеркнул молодежный лидер.Во время сбора молодежь прошла практические занятия по предупреждению правонарушений и чрезвычайных ситуаций, обменялась опытом. Его участники презентовали свою деятельность на специализированной выставке, где также познакомились с работой Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ и Могилевского областного управления МЧС. Финалом мероприятия стал "Открытый диалог" молодежи с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимиром Ващенко на тему "Безопасность жизнедеятельности как важнейший фактор развития Республики Беларусь".-0-
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря системной профилактической работе за минувшую пятилетку в стране удалось снизить на треть количество чрезвычайных ситуаций и вдвое - гибель людей в них.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ферма по разведению насекомых появилась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика