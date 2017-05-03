Биосферный резерват «Беловежская пуща» объявлен на землях Каменецкого и Пружанского районов Брестской области и Свислочского района Гродненской области. Соответствующее решение принято Брестским и Гродненским облисполкомами, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению национального парка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик.





Биосферный резерват создан на основании ст. 11 и ст. 63.3 закона «Об охране окружающей среды» в целях содействия устойчивому развитию территории на основе оптимального сочетания охраны ресурсов ландшафтного и биологического разнообразия и историко-культурного наследия с их устойчивым использованием. «Ранее национальное природоохранное законодательство не рассматривало такие объекты, как биосферные резерваты, хотя национальный парк уже почти четверть века входит в их всемирную сеть. Несколько лет назад в законодательстве произошли изменения, которые гармонизированы с международными требованиями. В принципе, наше положение о национальном парке адекватно вписалось в режим биосферного резервата», — пояснил замгендиректора.

Площадь резервата составляет 216,4 тысяч га. Туда вошли не только территория национального парка, но и земли примыкающих к нему агрохозяйств и лесного фонда. Структура биосферного резервата состоит из трех функциональных зон, каждая из которых обладает определенным статусом и режимом охраны. Так, основная зона (ядро резервата), площадь которой составляет 56,9 тысяч га, является абсолютно заповедной, где развитие природы происходит в естественном, без вмешательства человека, состоянии. Буферная зона (60,2 тысяч га) выделена для предотвращения или смягчения воздействия на основную зону, создания условий для развития туристической и рекреационной деятельности. Переходная зона (99,4 тысяч га) предназначена для ведения оптимизированной хозяйственной деятельности наряду с сохранением природных ресурсов.

«К белорусской части Беловежской пущи непосредственно примыкает функционирующий с 1979 года биосферный резерват «Беловежа» в Польше. Его площадь в настоящее время составляет около 92 тысяч га. Представительство Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Беларуси рассматривает перспективы создания трансграничного биосферного резервата «Беловежская Пуща, Беларусь-Польша», — дополнил Василий Арнольбик.

Решение Брестского и Гродненского облисполкомов об объявлении биосферного резервата «Беловежская пуща» опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу.