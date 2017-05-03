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Митинг, концерты и дискотека. Программа мероприятий на 9 мая в Бресте

04.05.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, опубликовали на сайте Брестского горисполкома.


Проспект Машерова — Брестская крепость

9.30 — 11.00 — шествие в Брестскую крепость

Площадь Церемониалов

11.00 — 12.00 — митинг

12.00 — 13.00 — праздничный концерт

13.00 — 14.00 — концерт Брестского городского духового оркестра

14.00 — 15.00 — концерт кадетов

Парк Воинов-Интернационалистов

17.00 — 19.00 — праздничная концертная программа

19.00 — 21.30 — дискотека

Парк культуры и отдыха

14.00 — 14.40 — праздничный концерт народной эстрадной группы «Маленький принц»

14.40 — 15.20 — отчетный концерт образцового ансамбля танца «Надежда» и детской танцевальной студии «Задоринки»

15.20 — 16.00 — праздничный концерт ансамбля «Рамонкi»

16.00 — 16.40 — праздничный концерт мажореток «Victory»

16.40 — 17.30 — праздничный концерт хора ветеранов войны и труда имени Н. Шощица и образцового хора мальчиков «Пеўнікі»

17.30 — 18.00 — концерт вокальной студии Ярового В.Г.

 
 
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Программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, опубликовали на сайте Брестского горисполкома.

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