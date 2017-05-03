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Митинг, концерты и дискотека. Программа мероприятий на 9 мая в Бресте
04.05.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы,
Проспект Машерова — Брестская крепость
9.30 — 11.00 — шествие в Брестскую крепость
Площадь Церемониалов
11.00 — 12.00 — митинг
12.00 — 13.00 — праздничный концерт
13.00 — 14.00 — концерт Брестского городского духового оркестра
14.00 — 15.00 — концерт кадетов
Парк Воинов-Интернационалистов
17.00 — 19.00 — праздничная концертная программа
19.00 — 21.30 — дискотека
Парк культуры и отдыха
14.00 — 14.40 — праздничный концерт народной эстрадной группы «Маленький принц»
14.40 — 15.20 — отчетный концерт образцового ансамбля танца «Надежда» и детской танцевальной студии «Задоринки»
15.20 — 16.00 — праздничный концерт ансамбля «Рамонкi»
16.00 — 16.40 — праздничный концерт мажореток «Victory»
16.40 — 17.30 — праздничный концерт хора ветеранов войны и труда имени Н. Шощица и образцового хора мальчиков «Пеўнікі»
17.30 — 18.00 — концерт вокальной студии Ярового В.Г.
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Программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, опубликовали на сайте Брестского горисполкома.
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