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Стивен Кинг: Трамп с "ядерной кнопкой" страшнее любой моей книги
04.05.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг полагает, что доступ президента Дональда Трампа к так называемой "ядерной кнопке" страшнее любой созданной фантастом страшной истории.
"Твиты Трампа на протяжении его первых 100 дней (президентства – Sputnik) создают довольно четкую картину: он почти хрестоматийный пример расстройства личности нарциссического типа", – написал автор в своем Twitter.
"То, что он держит свой палец на ядерной кнопке, хуже, чем любая история ужасов, которую я когда-либо написал", — добавил Кинг.
Дональд Трамп 8 ноября 2016 года неожиданно выиграл в США президентские выборы, тогда как результаты предвыборных опросов показывали, что фаворитом гонки являлась экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон.
Стивен Кинг является одним из популярнейших авторов, пишущих в жанре триллера, имеет прозвище "Король ужасов". Писатель имеет ряд наград и премий, в том числе премию Брэма Стокера и Всемирную премию фэнтези.
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Американский писатель считает, что после ста дней президентства можно говорить о ярко выраженном расстройстве личности главы государства.
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