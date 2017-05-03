МИНСК, 4 мая – Sputnik. Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг полагает, что доступ президента Дональда Трампа к так называемой "ядерной кнопке" страшнее любой созданной фантастом страшной истории.

"Твиты Трампа на протяжении его первых 100 дней (президентства – Sputnik) создают довольно четкую картину: он почти хрестоматийный пример расстройства личности нарциссического типа", – написал автор в своем Twitter.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) 4 мая 2017 г.

"То, что он держит свой палец на ядерной кнопке, хуже, чем любая история ужасов, которую я когда-либо написал", — добавил Кинг.

That this guy has his finger on the nuclear trigger is worse than any horror story I ever wrote. — Stephen King (@StephenKing) 4 мая 2017 г.

Дональд Трамп 8 ноября 2016 года неожиданно выиграл в США президентские выборы, тогда как результаты предвыборных опросов показывали, что фаворитом гонки являлась экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон.

Стивен Кинг является одним из популярнейших авторов, пишущих в жанре триллера, имеет прозвище "Король ужасов". Писатель имеет ряд наград и премий, в том числе премию Брэма Стокера и Всемирную премию фэнтези.