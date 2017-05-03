МИНСК, 4 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси запросило у властей Франции объяснения в связи с обыском белорусской хоккейной сборной в Париже.

Хоккеистов Беларуси, тренеров и врачей тщательно досмотрели накануне сотрудники правоохранительных органов на вокзале во французской столице, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею.

"В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", – говорится в сообщении МИД.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время посольство республики во Франции поддерживает связь с командой.

Как ранее сообщило издание "Прессбол" со ссылкой на очевидца, обыск команды на вокзале продолжался приблизительно 20 минут. Сотрудники полиции досмотрели личные вещи спортсменов и тренеров, а также проверили медицинские препараты, которые находились у медика сборной.