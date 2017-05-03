﻿ МИД потребовал у Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД потребовал у Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею

04.05.2017 08:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси запросило у властей Франции объяснения в связи с обыском белорусской хоккейной сборной в Париже.

МИД потребовал у Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею
© Pixabay
СМИ: сборную Беларуси по хоккею тщательно обыскали в Париже

Хоккеистов Беларуси, тренеров и врачей тщательно досмотрели накануне сотрудники правоохранительных органов на вокзале во французской столице, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею.

"В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", – говорится в сообщении МИД.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время посольство республики во Франции поддерживает связь с командой.

Как ранее сообщило издание "Прессбол" со ссылкой на очевидца, обыск команды на вокзале продолжался приблизительно 20 минут. Сотрудники полиции досмотрели личные вещи спортсменов и тренеров, а также проверили медицинские препараты, которые находились у медика сборной.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время посольство республике во Франции поддерживает связь с командой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стивен Кинг: Трамп с "ядерной кнопкой" страшнее любой моей книги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика