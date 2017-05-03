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МВД: сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на экзамене на права больше нельзя

04.05.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права. Такие изменения предусмотрены постановлением МВД от 11 апреля 2017 года №91, сообщил корреспонденту БелТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Александр Смирнов.

Зачастую люди сдавали «площадку», например, в Минске, а «город» — по месту своей регистрации, где-нибудь в регионе. Проблема возникала при внесении результатов практического экзамена в базу данных. Возможности делать это поэтапно нет. Поэтому когда они вносились на основании личной подписи экзаменатора в карточках, то зачастую возникал вопрос достоверности, пояснил Александр Смирнов. Этот нюанс в МВД учли, и теперь экзаменуемые уже не смогут разбивать экзамен. Зато за ними остается право выбора — сдавать его по месту регистрации, либо по месту нахождения автошколы.

Представитель МВД рассказал о других нововведениях. Например, раньше при сдаче практического экзамена на вождение можно было отказаться от видеофиксации. Однако опыт показал, что если такой отказник подавал апелляцию, то в некоторых случаях не представлялось возможным объективно ее рассмотреть. «Теперь во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно», — сказал Александр Смирнов.

Кроме того, в МВД уточнили, какие именно гаджеты нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. Речь идет в том числе об электронных устройствах, носителях информации, средствах мобильной связи. При себе можно иметь только паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) и документы, которые нужны для этой административной процедуры.

Постановление вступает в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале, которое состоялось сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права. Такие изменения предусмотрены...

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