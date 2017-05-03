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Появление арт-пространств в Могилеве обсудят сегодня в здании бывшей телефонной станции

04.05.2017 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Обсуждение очередной городской проблемы пройдет сегодня в Могилеве. В здании бывшей автономной телефонной станции будут решать, нужно ли городу общественные и культурные пространства. Присоединиться к дискуссии может каждый неравнодушный.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: prokinotut.ru

Обсуждение арт-пространств — это часть проекта «Культурный Могилев», который проводит Центр городских инициатив при поддержке Открытого акционерного общества «Могилёвское агентство регионального развития» и Общественной культурной компания «Будзьма беларусамі!». Темой первой дискуссии было развитие зеленых зон.

Обсуждение арт-пространств пройдет в необычном месте — в здании бывшей АТС № 23 в микрорайоне Юбилейный по адресу: бульвар Юбилейный, 21 (рядом — отделение милиции № 2). Место встречи — потенциальная площадка для создания современного арт-пространства.

На встречу ждут музыкантов, поэтов, художников, фотографов, любителей квартирников и перфомансов, которым необходим свой творческий уголок. Начало — в 19.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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