В День Победы в городском парке в Верхнедвинске впервые развернется экспозиция «Мы из прошлого», которую готовят местные предприятия. Посетители смогут увидеть реконструкцию военных будней.

Военный блиндаж оборудует лесхоз, стилизованную полевую кухню — маслосырзавод, полевой госпиталь 1940-х — районная больница. Кроме того, можно будет побывать на привале, увидеть точку обороны и сдать нормы ГТО.

У входа в парк поставят стилизованный макет рейхстага с реющим знаменем Победы, где желающие оставят свои надписи и поздравления. После праздничного концерта людей пожилого возраста ожидает "огонек".

Участие в выставке позволит прикоснуться к военному прошлому тем, кто родился и вырос в мирное время, отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Верхнедвинского райисполкома Надежда Москвичева.