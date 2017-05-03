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Блиндаж, госпиталь, макет рейхстага. В Верхнедвинске 9 Мая реконструируют военные будни

04.05.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В День Победы в городском парке в Верхнедвинске впервые развернется экспозиция «Мы из прошлого», которую готовят местные предприятия. Посетители смогут увидеть реконструкцию военных будней.

Военный блиндаж оборудует лесхоз, стилизованную полевую кухню — маслосырзавод, полевой госпиталь 1940-х — районная больница. Кроме того, можно будет побывать на привале, увидеть точку обороны и сдать нормы ГТО.

У входа в парк поставят стилизованный макет рейхстага с реющим знаменем Победы, где желающие оставят свои надписи и поздравления. После праздничного концерта людей пожилого возраста ожидает "огонек".

Участие в выставке позволит прикоснуться к военному прошлому тем, кто родился и вырос в мирное время, отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Верхнедвинского райисполкома Надежда Москвичева.

 
 
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У входа в парк поставят стилизованный макет рейхстага с реющим знаменем Победы, где желающие оставят свои надписи и поздравления.

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