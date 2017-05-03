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Почти 5,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ за два дня
04.05.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Порядка пяти с половиной тысяч человек зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования за два дня, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.
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Централизованное тестирование — обязательный экзамен для поступления в белорусские вузы. Освобождены от сдачи ЦТ лишь некоторые категории абитуриентов — победители олимпиад, выпускники педагогических классов при поступлении на профильные специальности и некоторые другие.
Регистрация на ЦТ-2017 стартовала в Беларуси 2 мая. По данным на 10:26 в четверг, для прохождения тестирования уже были зарегистрированы 5442 человека. Как отметил руководитель РИКЗ, это число соответствует аналогичному периоду в прошлые годы.
Участие в ЦТ не бесплатное — стоимость сдачи одного предмета на тестировании равна 2,3 рубля.
С этого года абитуриенты могут сдавать не три, а четыре предмета на ЦТ. Обязательно для всех — сдать один из государственных языков: русский или белорусский. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля.
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Число зарегистрировавшихся для прохождения испытаний соответствует показателям прошлых лет.
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