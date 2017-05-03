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Почти 5,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ за два дня

04.05.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Порядка пяти с половиной тысяч человек зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования за два дня, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Почти 5,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ за два дня
© Sputnik/
Стать студентом: график ЦТ-2017

Централизованное тестирование — обязательный экзамен для поступления в белорусские вузы. Освобождены от сдачи ЦТ лишь некоторые категории абитуриентов — победители олимпиад, выпускники педагогических классов при поступлении на профильные специальности и некоторые другие.

Регистрация на ЦТ-2017 стартовала в Беларуси 2 мая. По данным на 10:26 в четверг, для прохождения тестирования уже были зарегистрированы 5442 человека. Как отметил руководитель РИКЗ, это число соответствует аналогичному периоду в прошлые годы.

Участие в ЦТ не бесплатное — стоимость сдачи одного предмета на тестировании равна 2,3 рубля.

С этого года абитуриенты могут сдавать не три, а четыре предмета на ЦТ. Обязательно для всех — сдать один из государственных языков: русский или белорусский. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Число зарегистрировавшихся для прохождения испытаний соответствует показателям прошлых лет.

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