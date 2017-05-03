МИНСК, 4 мая — Sputnik. Порядка пяти с половиной тысяч человек зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования за два дня, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Централизованное тестирование — обязательный экзамен для поступления в белорусские вузы. Освобождены от сдачи ЦТ лишь некоторые категории абитуриентов — победители олимпиад, выпускники педагогических классов при поступлении на профильные специальности и некоторые другие.

Регистрация на ЦТ-2017 стартовала в Беларуси 2 мая. По данным на 10:26 в четверг, для прохождения тестирования уже были зарегистрированы 5442 человека. Как отметил руководитель РИКЗ, это число соответствует аналогичному периоду в прошлые годы.

Участие в ЦТ не бесплатное — стоимость сдачи одного предмета на тестировании равна 2,3 рубля.

С этого года абитуриенты могут сдавать не три, а четыре предмета на ЦТ. Обязательно для всех — сдать один из государственных языков: русский или белорусский. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 13 июля.