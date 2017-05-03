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Райисполком: руинам замка в Новогрудке ничего не угрожает

04.05.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Оползня на Замковой горе в Новогрудке не было – в настоящий момент есть расколы грунта, сообщила корреспонденту Sputnik заведующая сектором культуры Новогрудского районного исполнительного комитета Наталья Жишко.

Райисполком: руинам замка в Новогрудке ничего не угрожает
© Sputnik/
Замковая гора в Новогрудке под угрозой обвала

По ее словам, в ближайшее время планируется проведение работ по укреплению грунта. Подобные работы уже проводились в 1996 и 1998 годах. В тех местах и образовались расколы грунта.

Трещины на горе появились в мае 2016 года: тогда началось проседание грунта у укрепленной и законсервированной реставраторами Костельной башни.

Жишко подчеркнула, что в данный момент угрозы Новогрудскому замку нет. Работы по сохранению и консервации на Замковой горе проводятся с 2012 года, и они будут продолжены. 

"В данный момент специалисты изучают ситуацию и готовят проектно-сметную документацию. Как только она будет готова, на склонах Замковой горы начнутся работы", – сообщила заведующая сектором культуры.

Согласно решению Гродненского облисполкома все работы на Замковой горе в Новогрудке с 2012 года проводит ОАО "Белреставрация".

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты готовят проектно-сметную документацию для проведения работ на склонах Замковой горы в Новогрудке.

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