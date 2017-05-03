Средняя продолжительность безработицы в Беларуси составляет 3,8 месяца.

По информации Министерства труда и социальной защиты, средняя продолжительность безработицы снизилась и у мужчин, и у женщин, и у молодежи в возрасте до 30 лет. Так, этот показатель у безработных мужчин уменьшился с 4 до 3,7 месяца, у женщин - с 4,2 до 3,8 месяца, у молодежи - с 3,2 до 2,9 месяца.

В январе-марте 2017 года в органы по труду, занятости и социальной защиты за содействием в трудоустройстве обратились 61,5 тыс. человек (107,8% к январю-марту минувшего года), из них 48,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (101%). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 года, всего нуждалось в трудоустройстве 102,4 тыс. человек, из них 83,7 тыс. безработных.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,8 безработного на одну вакансию на 1 апреля 2016 года до 1,0 на 1 апреля 2017 года.