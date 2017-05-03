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Средняя продолжительность безработицы в Беларуси - почти 4 месяца
04.05.2017 11:01 — Новости Общества | БДГ
Средняя продолжительность безработицы в Беларуси составляет 3,8 месяца.
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В январе-марте 2017 года в органы по труду, занятости и социальной защиты за содействием в трудоустройстве обратились 61,5 тыс. человек (107,8% к январю-марту минувшего года), из них 48,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (101%). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 года, всего нуждалось в трудоустройстве 102,4 тыс. человек, из них 83,7 тыс. безработных.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,8 безработного на одну вакансию на 1 апреля 2016 года до 1,0 на 1 апреля 2017 года.
Отметим, что ранее в Министерстве труда рапортовали о том, что выполнили приказ президента трудоустроить всех безработных к 1 мая. Министр труда Ирина Костевич
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Средняя продолжительность безработицы в Беларуси составляет 3,8 месяца.
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