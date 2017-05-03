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Военные Беларуси и Франции обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями
04.05.2017 11:52 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Франции обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями прошла в Минске 3 мая. На встрече были согласованы мероприятия двустороннего сотрудничества на 2018 год.-0-
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Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями прошла в Минске 3 мая. На встрече...
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