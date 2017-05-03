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Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск и минчане" прошла на выставке "СМІ ў Беларусі"
04.05.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск и минчане" прошла сегодня на XXI Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.Этот проект, рассказывающий о прошлом и настоящем столицы, посетители сайта БЕЛТА могут найти по адресу
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