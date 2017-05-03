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Третий трудовой семестр откроется на площади Государственного флага в Минске 5 мая
04.05.2017 11:49 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие третьего трудового семестра 2017 года пройдет 5 мая на площади Государственного флага Беларуси в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила и.о. второго секретаря ЦК БРСМ Элина Брага. В торжественном мероприятии, посвященном официальному старту третьего трудового семестра, примут участие более 800 представителей студотрядовского движения из всех регионов страны: командиры, комиссары, бойцы студенческих отрядов, ветераны движения. "Центральным событием станет традиционное вручение руководителями профильных министерств и ведомств Беларусь, а также общественных организаций трудовых путевок для работы в студенческих отрядах в 2017 году", - рассказала Элина Брага. Прикрепив красно-зеленую ленточку с яблоневым цветом на лацкан студотрядовских курток, участники торжественного открытия третьего трудового семестра присоединятся к патриотической акции "Цветы Великой Победы".Кульминацией молодежного праздника, вписанного в летопись студотрядовского движения 55 лет назад, станет трудовая акция "ТрудКрут". "В этом году объектом внимания бойцов студенческих отрядов выбран находящийся на реконструкции столичный стадион "Динамо" и прилегающая к нему территория, благоустройством которых они займутся во время трудового почина", - уточнила Элина Брага.Возрожденное ОО "БРСМ" при поддержке главы государства студотрядовское движение является одним из самых востребованных направлений деятельности молодежной организации. А указ "Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь" 16 апреля 2012 №181 значительно расширил возможности развития этого трудового движения.Студотрядовское движение с 2003 года объединило 940 тыс. молодых людей. Только в третьем трудовом семестре 2016 года в составе 3857 студенческих строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных отрядов трудоустроено 70317 человек, 1906 - индивидуально. Белорусские студенческие отряды (БСО) в 2016 году трудились на объектах строительства Белорусской атомной электростанции (Всебелорусская молодежная стройка) и областных (минской городской) молодежных строек, строительстве третьей линии Минского метрополитена, Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", коллекторной станции в поселке Боровляны, а также на реконструкции и строительстве дорог, школ и детских садов, спортивных комплексов, жилых домов по всей республике. Республиканский штаб студенческих отрядов продолжает активную подготовку к третьему трудовому семестру: занимается организацией обучения командиров и комиссаров студенческих отрядов, поиском востребованных вакансий, работодателей, подбором студентов, которые желают получить дополнительную профессию, приобрести новые впечатления и новых друзей и, конечно же, заработать. Массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов по всей стране и за ее пределами после окончания летней сессии.-0-
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В торжественном мероприятии, посвященном официальному старту третьего трудового семестра, примут участие более 800 представителей студотрядовского движения из...
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