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Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования
04.05.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА
Елена Богдан4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Первая очередь республиканской системы телемедицинского консультирования была запущена в 2016 году. К ней подключена 121 организация здравоохранения всех уровней: районного, областного и республиканского. Система позволяет реализовать такое направление в телемедицине, как offline консультирование. Она связывает организации здравоохранения (например, центральную районную больницу), специалисты которых нуждаются в получении консультаций по поводу установления диагноза, выбора тактики лечения, реабилитации пациента, с организациями здравоохранения более высокого уровня (областными, республиканскими). Елена Богдан пояснила, что консультирование проводится на основе так называемой телемедицинской электронной истории болезни (ТЭИБ), которая формируется врачом организации здравоохранения нижестоящего уровня и направляется через систему специалистам медучреждения вышестоящего уровня. Телемедицинская электронная история болезни может включать в себя всю необходимую описательную и диагностическую информацию, в том числе цифровые снимки. При необходимости offline консультирование может быть дополнено online обсуждением специалистов с использованием средств видео-конференц-связи (например, Skype)."Планируется, что в 2017 году к республиканской системе телемедицинского консультирования подключатся все организации здравоохранения Беларуси", - отметила начальник главного управления организации медпомощи.Особое внимание в плане информатизации уделяется первичному звену здравоохранения - амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Локальные вычислительные сети созданы в 86% поликлиник. В значительной степени автоматизированы такие ключевые аспекты их деятельности, как регистратура (автоматизация в 100% от общего количества поликлиник), статистика (91%), диспансеризация (92%), иммунопрофилактика (85%), участковые терапевты (80%), учет временной нетрудоспособности (77%). Все амбулаторно-поликлинические учреждения имеют подключение к интернету. Практически завершено внедрение автоматизированной информационной системы "Врач общей практики" во врачебных амбулаториях, амбулаториях врача общей практики и участковых больницах.В Минске степень информатизации лечебно-диагностического процесса в медучреждениях (степень обеспеченности врачей и среднего медперсонала автоматизированными рабочими местами) составляет около 85%, в регионах - в среднем 40-45%.-0-
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Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования
Первая очередь республиканской системы телемедицинского консультирования была запущена в 2016 году. К ней подключена 121 организация здравоохранения всех уровней:...
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