﻿ Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования

04.05.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования
Елена Богдан
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Первая очередь республиканской системы телемедицинского консультирования была запущена в 2016 году. К ней подключена 121 организация здравоохранения всех уровней: районного, областного и республиканского. Система позволяет реализовать такое направление в телемедицине, как offline консультирование. Она связывает организации здравоохранения (например, центральную районную больницу), специалисты которых нуждаются в получении консультаций по поводу установления диагноза, выбора тактики лечения, реабилитации пациента, с организациями здравоохранения более высокого уровня (областными, республиканскими). Елена Богдан пояснила, что консультирование проводится на основе так называемой телемедицинской электронной истории болезни (ТЭИБ), которая формируется врачом организации здравоохранения нижестоящего уровня и направляется через систему специалистам медучреждения вышестоящего уровня. Телемедицинская электронная история болезни может включать в себя всю необходимую описательную и диагностическую информацию, в том числе цифровые снимки. При необходимости offline консультирование может быть дополнено online обсуждением специалистов с использованием средств видео-конференц-связи (например, Skype)."Планируется, что в 2017 году к республиканской системе телемедицинского консультирования подключатся все организации здравоохранения Беларуси", - отметила начальник главного управления организации медпомощи.Особое внимание в плане информатизации уделяется первичному звену здравоохранения - амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Локальные вычислительные сети созданы в 86% поликлиник. В значительной степени автоматизированы такие ключевые аспекты их деятельности, как регистратура (автоматизация в 100% от общего количества поликлиник), статистика (91%), диспансеризация (92%), иммунопрофилактика (85%), участковые терапевты (80%), учет временной нетрудоспособности (77%). Все амбулаторно-поликлинические учреждения имеют подключение к интернету. Практически завершено внедрение автоматизированной информационной системы "Врач общей практики" во врачебных амбулаториях, амбулаториях врача общей практики и участковых больницах.В Минске степень информатизации лечебно-диагностического процесса в медучреждениях (степень обеспеченности врачей и среднего медперсонала автоматизированными рабочими местами) составляет около 85%, в регионах - в среднем 40-45%.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылкеттфф1
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая очередь республиканской системы телемедицинского консультирования была запущена в 2016 году. К ней подключена 121 организация здравоохранения всех уровней:...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта с конца сентября - Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика