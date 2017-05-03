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Коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта с конца сентября - Минздрав

04.05.2017 11:11 — Новости Общества | БелТА  
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Коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта с конца сентября - Минздрав
Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта с конца сентября. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан."Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения совместно с Национальным центром электронных услуг разрабатывает технические условия и регламент подключения аптечных организаций негосударственной формы собственности к автоматизированной информационной системе "Электронный рецепт" (АИС ЭР). Завершить эту работу планируется к концу сентября 2017 года, тогда коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта", - отметила она.Технология электронного рецепта - один из первых шагов создания информационной платформы системы здравоохранения в стране. Пилотный проект по отработке технологии обращения электронного рецепта запущен в Беларуси во второй половине 2015 года. По данным Минздрава, в настоящее время к АИС ЭР в Минске подключены все 58 поликлиник и 185 государственных аптек РУП "Белфармация", а также 28 поликлиник и 462 аптеки областных РУП "Фармация" в 16 городах республики. В 2016 году в организациях здравоохранения Минска активно внедрялись системы "Электронная очередь". Внедрено 185 комплексов системы "Электронная очередь" в 69 организациях здравоохранения различных типов. В большинстве организаций здравоохранения реализована возможность записи на прием к врачу через интернет.В целом стратегия развития информационного общества до 2022 года предусматривает, что к 2020 году доля медицинской документации, представленной в электронном виде, должна достигнуть 100%, доля организаций здравоохранения, подключенных к единой корпоративной сети организаций здравоохранения, - 100%. Для реализации этих задач утверждена государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Подпрограммой "Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь" предусмотрено выполнение мероприятий по информатизации организаций здравоохранения.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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Технология электронного рецепта - один из первых шагов создания информационной платформы системы здравоохранения в стране. Пилотный проект по отработке...

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