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Беларусь требует провести расследование по факту обыска хоккеистов во Франции и ждет извинений

04.05.2017 12:29 — Новости Общества | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси выразило послу Франции в Беларуси Дидье Канессу решительный протест в связи с обыском белорусской национальной команды по хоккею. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА."Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении./Будет дполнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении.

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