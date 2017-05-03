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Беларусь требует провести расследование по факту обыска хоккеистов во Франции и ждет извинений
04.05.2017 12:29 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси выразило послу Франции в Беларуси Дидье Канессу решительный протест в связи с обыском белорусской национальной команды по хоккею. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА."Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении./Будет дполнено/.-0-
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"Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов", - говорится в сообщении.
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