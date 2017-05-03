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Социальный стандарт обеспечения врачами первичного звена выполняется во всех регионах - Минздрав

04.05.2017 12:27 — Новости Общества | БелТА  
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Социальный стандарт обеспечения врачами первичного звена выполняется во всех регионах - Минздрав
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный стандарт обеспечения врачами первичного звена выполняется во всех регионах Беларуси, заявила сегодня на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан."В Беларуси действует государственный социальный стандарт обеспечения врачами первичного звена. Это, наверное, самый важный из всех госстандартов в области здравоохранения. Им предусмотрено, что на одного врача общей практики закрепленное население должно составлять не более 1,3 тыс. человек, на врача терапевтического профиля - 1,7 тыс., врача-педиатра - 800. Мы два раза в год мониторим выполнение этого социального стандарта. По всем регионам он выполняется", - отметила Елена Богдан. Она констатировала, что для Беларуси, как и для многих других стран, характерна урбанизация. "Мы пошли путем организации работы врача общей практики. При строительстве новых микрорайонов сталкиваемся с ситуацией, когда развитие инфраструктуры не успевает за развитием жилых застроек, где проживают граждане. Поэтому там вводятся амбулатории врача общей практики, чтобы максимально приблизить первичную медицинскую помощь к пациенту", - пояснила Елена Богдан.Про ее словам, в настоящее время практически во всех крупных городах идет строительство и реконструкция поликлиник. "Основные вопросы, наверное, по городу Минску, который наиболее активно развивается. Но Минск в 2016-2017 годах ввел три поликлиники - две взрослые и одну детскую на достаточно большое количество посещений в смену", - констатировала Елена Богдан.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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