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МИД подготовил видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси
04.05.2017 12:20 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел подготовило видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства."В целях информирования иностранных граждан о правилах безвизового въезда на территорию нашей страны Министерством иностранных дел подготовлен видеоролик "Безвизовый режим в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе. - Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь"Видеоматериалы размещены на официальном канале МИД в Youtube, а также в разделе "Видео" на официальном веб-сайте ведомства.С 12 февраля 2017 года в Беларуси действует безвизовый режим въезда через Национальный аэропорт Минск для граждан ряда стран мира. С момента вступления в силу указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" правом посещения Беларуси без визы воспользовалось уже более 15 тыс. человек.-0-
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Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь/
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