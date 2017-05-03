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МИД подготовил видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси

04.05.2017 12:20 — Новости Общества | БелТА  
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МИД подготовил видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел подготовило видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства."В целях информирования иностранных граждан о правилах безвизового въезда на территорию нашей страны Министерством иностранных дел подготовлен видеоролик "Безвизовый режим в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе. - Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь"Видеоматериалы размещены на официальном канале МИД в Youtube, а также в разделе "Видео" на официальном веб-сайте ведомства.С 12 февраля 2017 года в Беларуси действует безвизовый режим въезда через Национальный аэропорт Минск для граждан ряда стран мира. С момента вступления в силу указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" правом посещения Беларуси без визы воспользовалось уже более 15 тыс. человек.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь/

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