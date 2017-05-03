МИНСК, 4 мая – Sputnik. Унифицировать централизованное тестирование (ЦТ) и российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) не целесообразно, заявил в интервью Sputnik директор РИКЗ Беларуси Николай Феськов.



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Для поступления в вузы Беларуси абитуриентам необходимо сдавать ЦТ, в российские вузы – ЕГЭ. В РИКЗ отмечают: сегодня существует ряд принципиальных отличий в организации и технологии проведения данных испытаний.

Разница в учебных программах

"В настоящий момент вследствие разного содержания учебных программ и перечня учебных предметов, преподаваемых в средней школе в России и в Беларуси, существуют значительные различия в содержании и процедуре подготовки тестовых материалов ЕГЭ и ЦТ", – отметил Феськов.

По словам директора института, взаимное признание результатов ЦТ и ЕГЭ потребовало бы унифицировать образовательные стандарты, учебно-методические комплексы и учебные программы, синхронизировать сроки окончания учебного года, сделать общие требования к тестам и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности ЕГЭ и ЦТ на стадиях подготовки тестовых материалов, проведения тестирования и обработки результатов.

ЦТ и ЕГЭ: разные цели

"Цели ЕГЭ и ЦТ разные. В Беларуси ЦТ используется только как форма вступительных испытаний при поступлении в вузы и учреждения среднего специального образования. В России ЕГЭ унифицирован как форма выпускных экзаменов и вступительных испытаний. Достижение разных целей должно осуществляться разными средствами", – отметил директор РИКЗ.

Как заявил собеседник Sputnik, ЕГЭ и ЦТ отличаются не только по назначению, но также по структуре, сложности и содержанию. В пример он привел наличие в ЕГЭ части С, которую заполняют вручную.



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Феськов напомнил: в Беларуси вся процедура подготовки и проведения ЦТ, а также проверка испытаний находится в ведении его института, а в России разные этапы ЕГЭ "ведутся" отдельными структурами. Белорусская же система, уверен глава РИКЗ, гарантирует полную конфиденциальность.

Кроме того, невозможно установить и линейную зависимость между результатами ЦТ и ЕГЭ – из-за принципиально разных шкал оценки.

"Попытка установления переводной шкалы неизбежно приведет к определенным погрешностям и некоторым искажениям реальных результатов участников", – отметил руководитель РИКЗ.

Мировой опыт унификации экзаменов

Феськов также сообщил, что в мировой практике отсутствует положительный опыт в унификации вступительных испытаний в учреждения высшего образования разных стран, а также унификации выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования.

"В этой связи унификацию результатов ЦТ и ЕГЭ мы считаем нецелесообразным", – сказал глава РИКЗ.

В то же время, подчеркнул директор института, проблема обеспечения равных возможностей абитуриентов РФ для поступления в Беларусь решена полностью – абитуриенты могут быть зачислены как по результатам ЦТ, так и без предоставления результатов ЦТ при соблюдении ряда условий. Абитуриенты из Беларуси также могут при необходимости сдать ЕГЭ в одну из сессий проведения экзамена.