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Более 20% терапевтов прошли в 2016 году переподготовку для работы как врачи общей практики
04.05.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20% терапевтов прошли в 2016 году переподготовку для работы как врачи общей практики, заявила сегодня на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан. "В 2016 году 21% врачей-терапевтов прошли переподготовку и работают как врачи общей практики. В 2017 году мы должны выйти на 40%. Мы говорим о достаточно большом количестве врачей - почти 4 тыс., которых необходимо переобучить. К 2020 году 100% врачей-терапевтов должны так работать", - отметила Елена Богдан. Курсы повышения квалификации открыты во всех медицинских вузах: в Гродно, Гомеле, Витебске и Минске. Также внимание уделяется оснащению рабочих мест врачей общей практики. "Когда мы говорим, что врач должен работать по принципу врача общей практики, у него должен быть инструмент для этой работы: неврологический молоточек, инструментарий для осмотра пациентов как ЛОР-врачом и т.д. На эти цели предусмотрены средства, должно быть закуплено оборудование", - констатировала Елена Богдан. Она подчеркнула, что активно развиваются выездные формы работы. "В Беларуси есть деревни, где проживают несколько человек. Естественно, обеспечить там функционирование ФАПа просто невозможно. Но это не значит, что жители остаются без медпомощи. Работают передвижные пункты. Например, в Минской области функционирует передвижной ФАП, который 2-3 раза в неделю приезжает в деревни с малой численностью населения", - сказала она. При этом Елена Богдан подчеркнула, что Минздрав согласовывает закрытие каждого ФАПа. "И никогда не согласовывает, если не проведены встречи с населением, не рассказано, как гражданам будет оказываться медицинская помощь", - подчеркнула она. В социальный стандарт входит также обеспечение граждан аптечной сетью. "В населенных пунктах, где нет аптечной сети, "Белфармация" создала аптечные пункты при ФАПах, амбулаториях врача общей практики, сельских участковых больницах. Граждане, получив назначение, могут приобрести там лекарства", - объяснила Елена Богдан.-0-
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"Мы говорим о достаточно большом количестве врачей - почти 4 тыс., которых необходимо переобучить. К 2020 году 100% врачей-терапевтов должны так работать", - отметила...
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