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Открытый и искренний диалог является символом белорусско-китайских отношений - журналист "Чайна Дэйли"
04.05.2017 12:51 — Новости Общества | БелТА
Жэнь Ци4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый и искренний диалог является символом белорусско-китайских отношений. Такое мнение высказал сегодня корреспондент газеты "Чайна Дэйли" Жэнь Ци по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации - участниками пресс-тура в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА."Во время встречи был выстроен приятный, доброжелательный диалог между Президентом и нашими СМИ. Глава государства отметил, что Беларусь и Китай в различных областях поддерживают очень высокий уровень взаимодействия и партнерства. Мне понравилось, что ответы Александра Лукашенко были очень искренними, и мы благодарны за этот открытый диалог. Думаю, что он является символом наших белорусско-китайских партнерских взаимоотношений и свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между странами", - сказал Жэнь Ци.Журналист отметил, что впервые посещает Беларусь, ему удалось побывать на нескольких белорусских предприятиях, познакомиться с достопримечательностями страны и ее столицей. "Для меня наиболее впечатляющей оказалась сама обстановка: чистый воздух, красивая природа и то дружественное, хорошее отношение, которое вы проявляете к нам. Вчера вечером мы с коллегами вышли за покупками и посмотрели, как живут ваши люди, как устроены ваши магазины и какие красивые у вас улицы. Нас очень впечатлила ваша городская культура - спокойный, умеренный образ жизни, нет никакой спешки", - констатировал он."Чайна Дэйли" - официальная китайская ежедневная газета на английском языке. Она была основана в 1981 году и распространяется по всему миру тиражом более 900 тыс. экземпляров, из них за рубежом - свыше 600 тыс.Данное СМИ является единственной газетой Китая, занимающей лидирующие позиции в мировом информационном пространстве и имеющей один из самых высоких показателей воспроизведения в иностранных средствах массовой информации.-0-
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Открытый и искренний диалог является символом белорусско-китайских отношений - журналист "Чайна Дэйли"
"Мне понравилось, что ответы Александра Лукашенко были очень искренними, и мы благодарны за этот открытый диалог. Думаю, что он является символом наших...
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