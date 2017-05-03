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Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск и минчане" прошла на выставке "СМІ ў Беларусі"

04.05.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск и минчане" прошла на выставке "СМІ ў Беларусі"
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск и минчане", посвященного 950-летию белорусской столицы, прошла сегодня на XXI Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.Этот проект, рассказывающий о прошлом и настоящем столицы, посетители сайта БЕЛТА могут найти по адресу minsk950.belta.by.Специальный проект состоит из разделов "История города", "Почетные граждане", "Мероприятия". Проект позволяет пролистать страницы истории белорусской столицы, узнать о людях, чья жизнь и деятельность связана с Минском, а также получить объемную информацию о праздничных мероприятиях, которые планируются в течение ближайших месяцев в городе-юбиляре. Сегодня специальный проект БЕЛТА "Минск и минчане" пополнился еще одним разделом - "Сравни Минск". В нем размещены фотографии: те, что сняты много лет назад, на которых запечатлены известные улицы и здания Минска, и современные изображения этих же зданий и улиц. В определенном смысле гости выставки стали первооткрывателями этой рубрики, приняв участие в викторине. На экране появлялись исторические снимки, затем их сменяли фотографии, изображающие нынешний Минск. Гости выставки показали себя знатоками родного города. Специальный проект будет постоянно обновляться и наполняться интересными фактами и рассказами о Минске и минчанах. XXI Международная специализированная выставка "СМI ў Беларусі" проходит 3-6 мая в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14. Форум позволяет продемонстрировать историю развития СМИ в Беларуси на примерах старейших изданий, а также представить новые коммуникационные технологии, пути распространения разноплановой, качественной, оперативной информации всеми доступными каналами коммуникации, в первую очередь мультимедийными.Организаторами выставки выступают Министерство информации Беларуси, НВЦ "Белэкспо" при поддержке Мингорисполкома, Национальной государственной телерадиокомпании, Союза издателей и распространителей печати, Дома прессы, Белорусского союза журналистов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Этот проект, рассказывающий о прошлом и настоящем столицы, посетители сайта БЕЛТА могут найти по адресу minsk950.belta.by.

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