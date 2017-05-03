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В Беларуси размер пенсии по возрасту у инвалидов ВОВ в 1,85 раза выше среднего
04.05.2017 12:59 — Новости Общества | БелТА
Фото изь архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер пенсии по возрасту у инвалидов Великой Отечественной войны в 1,85 раза выше средней пенсии по возрасту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.В мае текущего года средний размер пенсии по возрасту у инвалидов войны составляет Br568,13 (средний размер пенсии по возрасту в республике равняется Br306,57).Ветеранам Великой Отечественной войны пенсионным законодательством установлены повышения к пенсии в размере от 50% до 500% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая - от Br22,98 до Br229,8). Помимо основных выплат, пожилые люди получают и так называемые возрастные бонусы: неработающим получателям пенсий в возрасте от 75 до 80 лет установлены доплаты в размере 75% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая - Br34,47), пенсионерам, достигшим 80 лет, - в размере 100% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая - Br45,96). Кроме того, людям в возрасте старше 80 лет устанавливается надбавка на уход в размере 50% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 мая - Br22,98). Надбавки, повышения и доплаты к пенсиям пересчитываются в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ).-0-
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В мае текущего года средний размер пенсии по возрасту у инвалидов войны составляет Br568,13 (средний размер пенсии по возрасту в республике равняется Br306,57).
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