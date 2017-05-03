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Журналист из Китая: Беларусь - пример того, как нужно создавать крепкие и дружественные связи со странами

04.05.2017 13:11 — Новости Общества | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - пример того, как нужно создавать крепкие и дружественные связи со странами. Такое мнение высказал сегодня корреспондент Шаньдунской телерадиокомпании Юань Баого по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации - участниками пресс-тура в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА."Ваш Президент очень хорошо знает Китай и осведомлен о достижениях в развитии нашей страны. Он очень точно и всесторонне рассказал о белорусско-китайском сотрудничестве, - сказал Юань Баого. - Александр Лукашенко является очень хорошим другом для нашей страны, ведь между нашими государствами сложилось крепкое сотрудничество. Мы должны дорожить им и продвигать его, потому что такие добрые, хорошие отношения между государствами очень важны для их народов. Мы должны брать пример с вас, вашего Президента, как необходимо создавать крепкие, дружественные связи между странами".В сегодняшней встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась во Дворце Независимости, приняли участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также ряда других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.Глава государства подробно рассказал о развитии белорусско-китайских отношений, совместно реализуемых проектах и перспективах сотрудничества в различных сферах. Особое внимание было уделено становлению межрегионального взаимодействия и участию Беларуси в экономическом поясе "Шелкового пути". Александр Лукашенко также искренне ответил на вопросы о его личных взаимоотношениях с Председателем КНР и предстоящей поездке в Пекин на саммит "Один пояс и один путь".Первый масштабный пресс-тур в Беларусь китайских журналистов, которые представляют 10 провинций, проходит 1-7 мая. К этому времени его участники посетили мемориальный комплекс "Курган Славы", завод "БелДжи" и БелаАЗ, индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, предприятия "Озерицкий-Агро" и "Бабушкина крынка" и другие известные производства Беларуси.После встречи с главой белорусского государства у них запланировано посещение других культурных и социальных объектов и предприятий.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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