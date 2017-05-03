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В следующем году в Лошице и Сухарево начнут строить новые детские поликлиники

04.05.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Начало строительства детских поликлиник в минских микрорайонах Лошица-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год, заявила начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец. Об этом сообщает БЕЛТА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Продолжаются работы по проектированию детских поликлиник в микрорайонах Лошица-9, Сухарево-3. Это будут достаточно мощные поликлиники на 480 посещений в смену. Начало строительства поликлиник в Лошице-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год», — сказала Людмила Луговец.

Также, по ее словам, проектируется многопрофильная поликлиника на 850 посещений в смену в микрорайоне Восточный. Людмила Луговец рассказала, что запланирован ввод нескольких амбулаторий.

«Мы говорим про амбулаторию в жилом квартале „Магистр“ на 100 посещений в смену, в Советском районе на улице Коржа-Саблина — тоже амбулатория. И, конечно, амбулаторно-поликлиническое учреждение в жилом комплексе „Лазурит“ на улице Нарочанской. Средние сроки строительства — 2−3 года. Обычно за это время мы получаем хорошо оснащенные, готовые к использованию объекты», — пояснила она.

 
 
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Это будут достаточно большие поликлиники на 480 посещений в смену.

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