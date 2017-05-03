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Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на машине: стартует "Большое путешествие TUT.BY"
04.05.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Уже завтра, 5 мая, журналисты и фотограф TUT.BY отправляются в большое путешествие. Прилетев в Нью-Йорк, они проедут Соединенные Штаты на автомобиле — до самого Лос-Анджелеса, рассказывая белорусам об Америке и интересных американцах. Следить за их приключениями можно на
Путешественники покажут, как живут таксисты-эмигранты, современные ковбои, индейцы в резервации, «элвисы» в Лас-Вегасе и фрики в Сан-Франциско, кто останавливается в мотеле посреди пустыни и проводит вечера в барах маленьких городков.
Стасу Коршунову, Дмитрию Брушко и Дмитрию Смирнову предстоит проехать более 7500 км. Маршрут проходит через Нью-Йорк, Буффало, Детройт, Чикаго, Ганнибал, Даллас, Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Если у вас или ваших друзей в этих городах есть знакомые американцы, которые могут стать героями репортажей TUT.BY, обязательно напишите о том, как с ними связаться, в комментариях,
Материалы о поездке начнут выходить на нашем портале в июне, а пока напоминаем, что следить за приключениями белорусов можно на страничке путешествия в Facebook —
Партнеры поездки — сеть магазинов «Корона Техно» и смартфоны Samsung Galaxy S8.
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