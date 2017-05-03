Уже завтра, 5 мая, журналисты и фотограф TUT.BY отправляются в большое путешествие. Прилетев в Нью-Йорк, они проедут Соединенные Штаты на автомобиле — до самого Лос-Анджелеса, рассказывая белорусам об Америке и интересных американцах. Следить за их приключениями можно на специальной страничке в Facebook .



Таким будем маршрут поездки.

Путешественники покажут, как живут таксисты-эмигранты, современные ковбои, индейцы в резервации, «элвисы» в Лас-Вегасе и фрики в Сан-Франциско, кто останавливается в мотеле посреди пустыни и проводит вечера в барах маленьких городков.

Стасу Коршунову, Дмитрию Брушко и Дмитрию Смирнову предстоит проехать более 7500 км. Маршрут проходит через Нью-Йорк, Буффало, Детройт, Чикаго, Ганнибал, Даллас, Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.



Команда путешественников: Дмитрий Смирнов, Стас Коршунов и Дмитрий Брушко.

Если у вас или ваших друзей в этих городах есть знакомые американцы, которые могут стать героями репортажей TUT.BY, обязательно напишите о том, как с ними связаться, в комментариях, сообщением в Facebook или письмом на nepobedimas@gmail.com.

Материалы о поездке начнут выходить на нашем портале в июне, а пока напоминаем, что следить за приключениями белорусов можно на страничке путешествия в Facebook — жмите «Нравится» и подписывайтесь на обновления . Обещаем, будет очень интересно!

Партнеры поездки — сеть магазинов «Корона Техно» и смартфоны Samsung Galaxy S8.