﻿ Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на машине: стартует "Большое путешествие TUT.BY". 21.by
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Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на машине: стартует "Большое путешествие TUT.BY"

04.05.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Уже завтра, 5 мая, журналисты и фотограф TUT.BY отправляются в большое путешествие. Прилетев в Нью-Йорк, они проедут Соединенные Штаты на автомобиле — до самого Лос-Анджелеса, рассказывая белорусам об Америке и интересных американцах. Следить за их приключениями можно на специальной страничке в Facebook.


Таким будем маршрут поездки.

Путешественники покажут, как живут таксисты-эмигранты, современные ковбои, индейцы в резервации, «элвисы» в Лас-Вегасе и фрики в Сан-Франциско, кто останавливается в мотеле посреди пустыни и проводит вечера в барах маленьких городков.

Стасу Коршунову, Дмитрию Брушко и Дмитрию Смирнову предстоит проехать более 7500 км. Маршрут проходит через Нью-Йорк, Буффало, Детройт, Чикаго, Ганнибал, Даллас, Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.


Команда путешественников: Дмитрий Смирнов, Стас Коршунов и Дмитрий Брушко.

Если у вас или ваших друзей в этих городах есть знакомые американцы, которые могут стать героями репортажей TUT.BY, обязательно напишите о том, как с ними связаться, в комментариях, сообщением в Facebook или письмом на nepobedimas@gmail.com.

Материалы о поездке начнут выходить на нашем портале в июне, а пока напоминаем, что следить за приключениями белорусов можно на страничке путешествия в Facebook — жмите «Нравится» и подписывайтесь на обновления. Обещаем, будет очень интересно!

Партнеры поездки — сеть магазинов «Корона Техно» и смартфоны Samsung Galaxy S8.

 
 
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