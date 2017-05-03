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Электронная очередь внедрена в 70% учреждений здравоохранения Минска
04.05.2017 13:55 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная очередь внедрена в 70% учреждений здравоохранения Минска, сообщила начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.На сегодня в 69 учреждениях здравоохранения Минска установлено 185 комплектов системы "Электронная очередь". Она есть во всех взрослых поликлиниках и фактически всех детских (за исключением 10-й поликлиники). Более того, такие же очереди установлены в ряде стационаров. То есть по городу сформирована достаточно большая сеть, укомплектованы практически 70% учреждений здравоохранения. Электронные очереди есть не только в процедурных кабинетах, но и приемных отделениях клинических больниц, травматологических кабинетах и др. В принципе там, где есть скопление людей, чтобы максимально обеспечить доступность и комфортные условия. В крупных поликлиниках, например, может быть несколько точек по забору крови из вены, пальца. Такое рассредоточение пациентов по всей поликлинике удобно, и электронная очередь в этом плане очень помогает. "Взяв талончик, пациент, если видит, что перед ним достаточное количество людей, может спуститься в аптечный киоск за необходимым препаратом, может спуститься в регистратуру заказать карточку к тому или иному специалисту, взять какое-то направление", - сказала Людмила Луговец.Все недавно введенные в строй поликлиники полностью информатизированы. "Сегодня поликлиника не сдается без того, чтобы в ней не было полной локальной сети, комплексного оснащения всех рабочих мест участковых врачей-терапевтов, даже медицинских сестер. Идет комплексная система подготовки именно на этапе строительства поликлиник", - отметила начальник отдела.Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан констатировала, что в регионах в этом плане дела обстоят по-разному. Есть центральные районные больницы, где установлена электронная очередь. Систему внедряют и республиканские научно-практические центры. Процесс информатизации продолжится.-0-
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На сегодня в 69 учреждениях здравоохранения Минска установлено 185 комплектов системы "Электронная очередь". Она есть во всех взрослых поликлиниках и фактически...
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