Слухи о закрытии факультативов музыкальной направленности в средней школе № 33 Витебска взбудоражили родителей. Почти 200 человек написали коллективное обращение в различные инстанции — от горисполкома до Администрации президента.





На встречу с родителями в школу пришли начальник управления образования облисполкома Дмитрий Хома, начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Игорь Кирютенко и другие специалисты.

СШ № 33 отличается от других в городе. Ее открыли в 1972 году, а с 1974-го на базе школы появился хор мальчиков, учреждение образования получило музыкальную направленность.

Сейчас в 1−9-х классах на всех параллелях проходят музыкальные занятия для всех желающих. Они проводятся факультативно, бесплатно, индивидуально или в группах. Половина учителей школы — 49 из 99 — ведут занятия музыкальной направленности: хор, сольфеджио, игра на фортепиано, баяне, аккордеоне, цимбалах, гитаре, скрипке, флейте, трубе.

Учреждение славится лауреатами и дипломантами различных музыкальных конкурсов, оркестром и хором, ребята часто участвуют в программах театра «Лялька». Из 522 учеников 376 посещают музыкальные факультативы.

На встрече с представителями власти родители поделились тревогой: неужели школа со столь славными культурными традициями превратится в обычную, музыкальные факультативы станут платными или вообще закроются? Многие ради них специально возят детей из отдаленных районов, приобрели инструменты и надеются, что их дети получат документы о дополнительном музыкальном образовании (к слову, это возможно лишь после окончания музыкальной школы).

Игорь Кирютенко с сожалением отметил, что родители недостаточно информированы по проблемному вопросу:

— Никаких решений о закрытии факультативов не принимали. Музыкальные занятия в этом году в школе № 33 продолжатся. Хотя с введением нормативного финансирования учреждений образования теперь для этого необходимо очень много средств — дополнительно около 370 тысяч рублей. Проводится работа по перераспределению финансов, чтобы дети могли продолжить заниматься. Перед девятью городскими школами, где есть дополнительные направления в работе, поставлена задача оптимизации.

Дело в том, что в республике апробируется проект нормативного финансирования школ, и Витебск, вслед за Новополоцком, с 1 января присоединился к нему.

Суть проста — каждый ученик сегодня «стоит» порядка 1200 рублей (на селе — немного больше), и школе выделяют именно столько средств, сколько детей в ней обучается. По идее, это должно повысить конкуренцию среди школ, зарплату педагогов, улучшить материально-техническую базу и, соответственно, качество образования.

Однако организация музыкальных занятий, требующих большого количества индивидуальных уроков, нормативным финансированием не предусмотрена.





В СШ № 33, рассчитанной на 722 места, обучается чуть более 500 учащихся, учителей в два раза больше положенного по нормативному финансированию (к тому же есть совместители), а факультативных занятий в неделю как минимум в пять раз больше, чем в похожих учреждениях образования.

Поэтому в новых условиях бесплатное обучение музыке в школе № 33 в прежнем объеме вряд ли станет возможным, подчеркнул Игорь Кирютенко:

— Славные традиции школы сохранятся, и талантливые педагоги будут работать. Сейчас мы просчитываем варианты действий. Дети, которые обучаются музыке давно и имеют инструменты, обязательно доучатся. Но в дальнейшем подходы к организации таких занятий пересмотрят.

Дмитрий Хома отметил, что на Витебщине действительно есть проблемы с нормативным финансированием школ. Причем если для большинства городских учреждений новые правила финансирования только на руку, то для малокомплектных сельских школ денег явно недостаточно.

— Облисполком ходатайствует перед Министерством образования о введении повышающих коэффициентов для установленных нормативов с учетом специфики нашей области, — подчеркнул Дмитрий Хома. — Но для городов это вряд ли возможно, и городским школам придется работать с теми деньгами, которые выделят в зависимости от количества учащихся. Через год-два все учреждения образования страны перейдут на нормативное финансирование. Денег, выделяемых по нормативу, вполне хватает, чтобы за несколько лет обновить многие школы, установить там современное оборудование, повысить качество образования и зарплату педагогам. Но нельзя все перекладывать на государство. В школе № 33 на весь образовательный процесс в 1−9-х классах тратится всего 600 часов в неделю, а на музыкальные занятия — 1100. Но это же не музыкальная школа. Получение отдельных дополнительных образовательных услуг могут обеспечивать и родители. В Витебске для этого есть возможности.

Чиновники пообещали родителям, что до начала июня с ними обсудят варианты развития событий и проинформируют обо всех образовательных услугах, которые будет предоставлять школа № 33 в новом учебном году.