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Похолодание ожидается в Беларуси в выходные
04.05.2017 12:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похолодание ожидается в Беларуси в выходные, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова."В середине недели в Беларуси благодаря повышенному фону атмосферного давления погода улучшилась, потеплело, в прошедшие сутки температурный фон приблизился к климатической норме. В ближайшие двое суток ожидается теплая погода, но в выходные дни вновь похолодает", - сказала синоптик. В пятницу западные районы Беларуси будут находиться под влиянием фронтального раздела, в восточных районах страны погодные условия будет по-прежнему определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, в основном по западной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-западу она не опустится ниже плюс 9-12. Днем - 12-18 градусов тепла, в южных районах воздух прогреется до плюс 19-22.В субботу ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 10-11. Днем - 14-21 градус тепла, по югу страны воздух прогреется до плюс 23.Но тепло продержится недолго. Днем в воскресенье погода начнет меняться. Фронтальный раздел, смещающийся с юга Польши, обусловит ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди различной интенсивности, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем- 9-16 градусов тепла. По югу страны еще будет тепло: дневные максимумы температуры достигнут 17-22 градусов тепла.В понедельник, 8 мая, в южных регионах сохранится влияние фронтального раздела, днем на территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух с севера Европы. Ночью по южной части страны пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Днем преимущественно в юго-восточных и северо-западных районах Беларуси не обойдется без кратковременных дождей. Похолодает: температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, по северу при прояснениях воздух охладится до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 7-14 градусов тепла.Во вторник, 9 мая, ожидается неустойчивая холодная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, при ясном небе она может понизиться до нуля - минус 3. Днем будет всего 2-9 градусов тепла.-0-
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"В середине недели в Беларуси благодаря повышенному фону атмосферного давления погода улучшилась, потеплело, в прошедшие сутки температурный фон приблизился к...
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