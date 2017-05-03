В Чечерском районе сотрудники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали жителя деревни Залесье. В период нерестового запрета мужчина добывал рыбу сетями.





Выбрав улов, сетевик причалил к берегу с добычей — 41 особью различных видов рыбы (половина лещей) общим весом 52 кг. Еще семь сетей оставил в воде для дальнейшего лова. Тут его и задержали сотрудники областной инспекции.

Задержанный оказался браконьером-рецидивистом, неоднократно судимым за незаконное рыболовство и даже отбывавшим за это срок.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Запрещенная рыбалка во время нереста обойдется ему почти в 8 тысяч рублей.