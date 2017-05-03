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Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать электронные рецепты
04.05.2017 14:31 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать электронные рецепты, сообщил руководитель отдела организационно-методического и системно-технического сопровождения информатизации здравоохранения РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Семен Поляков во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА."Сегодня пилотный проект расширен на 16 городов республики. До конца года поставлена задача (сейчас готовится соответствующий приказ) подключить все поликлиники в областных центрах. Может возникнуть вопрос, почему не все сразу. Может и потому, что наш центр рецептов надо технически усилить. Сейчас процентов на 80 загружены мощности. Мы приобретаем дополнительное оборудование", - сказал Семен Поляков.Сегодня выписка рецептов в электронном формате налажена во всех поликлиниках Минска. Чтобы не ущемить права граждан, не нарушить процесс получения лекарств, пока этот процесс дублируется выдачей бумажных рецептов. Еще не решен вопрос, что будет с льготными лекарственными средствами, где рецепт - это еще и своего рода финансовый документ, и с теми лекарствами, которые находятся на особом учете (наркотические, психотропные вещества). К его решению надо подходить очень ответственно, считает специалист. Но, как показывает опыт других стран, все это тоже переходит в электронный формат, хотя и есть некоторая специфика.Что касается выписки в Минске электронных рецептов, отоварить их пока можно только в сети "Белфармация". "Это не дискриминация, просто на сегодня этот проект работает в пилотном режиме, хотя уже довольно сильно расширился по республике. Конечно, гораздо удобнее отрабатывать его с государственной фармацевтической сетью, решать все вопросы взаимодействия и потом уже распространяться дальше. Тем более что здесь были впервые применены международные стандарты обмена информацией, к чему мы и дальше будем стремиться", - отметил Семен Поляков. РНПЦ совместно с Национальным центром электронных услуг разрабатывает технические условия и регламент подключения аптечных организаций негосударственной формы собственности к автоматизированной информационной системе "Электронный рецепт". Завершить эту работу планируется к концу сентября 2017 года, тогда коммерческие аптеки смогут подключаться к системе.В Государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы есть сводные целевые показатели, которые в том числе касаются доли врачей в государственных организациях здравоохранения, имеющих возможность выписки рецептов на лекарственные средства в электронном виде. Число врачей, выписывающих такие рецепты, в 2017 году должно составить 50% от их общего количества.-0-
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Сегодня пилотный проект расширен на 16 городов республики. До конца года поставлена задача (сейчас готовится соответствующий приказ) подключить все поликлиники в...
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