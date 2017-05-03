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Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения
04.05.2017 14:35 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА.Как сообщалось,
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Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения
Как сообщалось, переход временно перекрывался из-за смерти пассажира, 80-летнего минчанина. На месте работала группа сотрудников правоохранительных органов.
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