﻿ Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения. 21.by
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Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения

04.05.2017 14:35 — Новости Общества | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА.Как сообщалось,переход временно перекрывался из-за смерти пассажира, 80-летнего минчанина . На месте работала группа сотрудников правоохранительных органов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, переход временно перекрывался из-за смерти пассажира, 80-летнего минчанина. На месте работала группа сотрудников правоохранительных органов.

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