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Белорусских хоккеистов обыскали в Париже: посол Франции вызван в МИД

04.05.2017 14:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс вызван в МИД республики с требованием прояснить ситуацию с хоккеистами белорусской сборной, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира по хоккею и подверглись тщательному досмотру, сообщает БЕЛТА

Команда проведет матч с Финляндией, первый на турнире, в пятницу, 5 мая. Спортсмены ехали из Бордо после матчей Евровызова, но внезапно ими заинтересовалась полиция. На железнодорожном вокзале хоккеистов около 20 минут тщательно досматривали.

При этом руководство сборной так и не смогло установить, в чем причина досмотра. После его завершения хоккеисты отправились в отель.

Федерация хоккея Беларуси возмутилась обыском национальной команды и потребовала разъяснений от организаторов чемпионата мира. Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф уже принес свои извинения, отметив, что был не в курсе произошедшего.

 
 
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Причины пристального внимания со стороны полиции к сборной, прибывшей на чемпионат мира, никто не объяснил, досмотр длился около 20 минут.

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