Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс вызван в МИД республики с требованием прояснить ситуацию с хоккеистами белорусской сборной, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира по хоккею и подверглись тщательному досмотру, сообщает БЕЛТА

Команда проведет матч с Финляндией, первый на турнире, в пятницу, 5 мая. Спортсмены ехали из Бордо после матчей Евровызова, но внезапно ими заинтересовалась полиция. На железнодорожном вокзале хоккеистов около 20 минут тщательно досматривали.

При этом руководство сборной так и не смогло установить, в чем причина досмотра. После его завершения хоккеисты отправились в отель.

Федерация хоккея Беларуси возмутилась обыском национальной команды и потребовала разъяснений от организаторов чемпионата мира. Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф уже принес свои извинения, отметив, что был не в курсе произошедшего.