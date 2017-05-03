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Белорусских хоккеистов обыскали в Париже: посол Франции вызван в МИД
04.05.2017 14:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс вызван в МИД республики с требованием прояснить ситуацию с хоккеистами белорусской сборной, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира по хоккею и подверглись тщательному досмотру, сообщает
Команда проведет матч с Финляндией, первый на турнире, в пятницу, 5 мая. Спортсмены ехали из Бордо после матчей Евровызова, но внезапно ими заинтересовалась полиция. На железнодорожном вокзале хоккеистов около 20 минут тщательно досматривали.
При этом руководство сборной так и не смогло установить, в чем причина досмотра. После его завершения хоккеисты отправились в отель.
Федерация хоккея Беларуси возмутилась обыском национальной команды и потребовала разъяснений от организаторов чемпионата мира. Президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф уже принес свои извинения, отметив, что был не в курсе произошедшего.
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