﻿ Переход метро с Купаловской на Октябрьскую открыли для пассажиров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переход метро с Купаловской на Октябрьскую открыли для пассажиров

04.05.2017 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Подземный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для пассажиров, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Переход метро с Купаловской на Октябрьскую открыли для пассажиров
© Фото: Минский метрополитен
Пожилой мужчина умер в переходе метро между Купаловской и Октябрьской

Переход временно закрыли из-за ЧП: в нем скоропостижно скончался пожилой мужчина.

"Пешеходный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения", – сказал Кузьмин.

Как ранее сообщили в метрополитене, умершим является 80-летний житель Минска. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и медики. О причинах смерти минчанина пока ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока не известно, из-за чего наступила смерть пожилого минчанина в переходе столичной подземки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пешеходный переход в минском метро между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика