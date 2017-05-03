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Переход метро с Купаловской на Октябрьскую открыли для пассажиров
04.05.2017 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Подземный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для пассажиров, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
© Фото: Минский метрополитен
Переход временно закрыли из-за ЧП: в нем скоропостижно скончался пожилой мужчина.
"Пешеходный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения", – сказал Кузьмин.
Как ранее сообщили в метрополитене, умершим является 80-летний житель Минска. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и медики. О причинах смерти минчанина пока ничего не известно.
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Пока не известно, из-за чего наступила смерть пожилого минчанина в переходе столичной подземки.
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