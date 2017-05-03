МИНСК, 4 мая – Sputnik. Подземный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для пассажиров, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.



© Фото: Минский метрополитен Пожилой мужчина умер в переходе метро между Купаловской и Октябрьской

Переход временно закрыли из-за ЧП: в нем скоропостижно скончался пожилой мужчина.

"Пешеходный переход между станциями "Купаловская" и "Октябрьская" открыт для движения", – сказал Кузьмин.

Как ранее сообщили в метрополитене, умершим является 80-летний житель Минска. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и медики. О причинах смерти минчанина пока ничего не известно.