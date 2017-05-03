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Большую распродажу ко Дню Победы объявили магазины Минска

04.05.2017 15:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Большие распродажи объявили в канун Дня Победы центральные универмаги и ряд производителей, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Большую распродажу ко Дню Победы объявили магазины Минска
© Pixabay
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"Выставки-продажи и распродажи торговые организации совместно с промышленными предприятиями проводят с целью создания праздничного настроения у ветеранов и участников Великой Отечественной войны", – объяснили в ГУПР.

ОАО "ЦУМ Минск" непосредственно на 9 мая анонсировал скидку в 20% на трикотаж "Свитанка" и "Купалинки", на детские льняные пледы "Оршанского льнокомбината". С более внушительной уценкой в 25% можно будет купить платья и кофточки производства ОАО "Алеся".

В универмаге "Беларусь" 9 мая ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам обещают скидку в 25% на все непродовольственные товары. Кроме того, в этот день им будут раздавать дисконтные карты универмага в подарок и будут рады бесплатно оказать дополнительные услуги. К примеру, подогнать по длине купленные вещи или доставить купленный крупногабаритный товар.

В "Блискавице" с 5 по 10 мая для ветеранов ВОВ предусмотрена скидка 15% на все непродовольственные товары. 5 и 9 мая товары со скидкой смогут купить все гости магазина.

Скидка в 15% на все непродовольственные товары будет предоставляться ветеранам ВОВ в "Кирмаше".

"На Немиге" обещают скидки всем. До 10% – на холодильники и морозильники "Атлант", телевизоры и печи СВЧ "Горизонт", брестские газовые плиты, до 30% – на обувь "Марко", до 45% – на трикотаж "Свитанка" и фабрики "8 Марта". На акции представлен широкий спектр продукции.

Целый ряд производителей – "Калинка", "Минский механический завод им. С. И. Вавилова УКХ "БелОМО" и другие – проводят различные акции со снижением цен и вручением подарков в фирменной торговой сети.

Акции и скидки на различные группы продовольственных товаров также будут в торговых объектах различных форм собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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