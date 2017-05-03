﻿ Выносили топливо, инструменты. Трое уроженцев Орши обворовывали гаражи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выносили топливо, инструменты. Трое уроженцев Орши обворовывали гаражи

04.05.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трое уроженцев Орши обвиняются в совершении 12 хищений на территории региона за 2,5 месяца, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Два 39-летних жителя Орши и 35-летний борисовчанин с октября по середину декабря 2016 года совершили 12 хищений из подвала и гаражей в Лиозненском, Дубровенском, Оршанском и Сенненском районах.

Борисовчанин приезжал на Mercedes-Benz 220D к родителям в Оршу. В один из визитов он договорился с другом детства о совершении краж из гаражей. Мужчины собирались делать это в разных местах, чтобы их было труднее разоблачить. В половине хищений принимал участие еще один оршанец.

В гаражи мужчины проникали ночью, подбирая ключи к навесным замкам. Выносили топливо, горные велосипеды, надувные лодки, спиннинги, электроинструменты. Ущерб составил более 5,4 тысячи рублей.

Подозреваемые задержаны. Признательные показания дал только один мужчина.

Следователи предъявили обвинение одному жителю Орши и жителю Борисова по ч. 3 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно, группой лиц, в крупном размере). Второму оршанцу инкриминируют кражу, совершенную повторно, группой лиц.

Ранее неоднократно судимые жители Орши находятся под стражей, а борисовчанин — под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела передали в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гаражи мужчины проникали ночью, подбирая ключи к навесным замкам. Выносили топливо, горные велосипеды, надувные лодки, спиннинги, электроинструменты. Ущерб...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россиянин незаконно получил таможенную льготу при ввозе фуры в Беларусь из-за границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика