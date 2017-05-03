Трое уроженцев Орши обвиняются в совершении 12 хищений на территории региона за 2,5 месяца, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Два 39-летних жителя Орши и 35-летний борисовчанин с октября по середину декабря 2016 года совершили 12 хищений из подвала и гаражей в Лиозненском, Дубровенском, Оршанском и Сенненском районах.

Борисовчанин приезжал на Mercedes-Benz 220D к родителям в Оршу. В один из визитов он договорился с другом детства о совершении краж из гаражей. Мужчины собирались делать это в разных местах, чтобы их было труднее разоблачить. В половине хищений принимал участие еще один оршанец.

В гаражи мужчины проникали ночью, подбирая ключи к навесным замкам. Выносили топливо, горные велосипеды, надувные лодки, спиннинги, электроинструменты. Ущерб составил более 5,4 тысячи рублей.

Подозреваемые задержаны. Признательные показания дал только один мужчина.

Следователи предъявили обвинение одному жителю Орши и жителю Борисова по ч. 3 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно, группой лиц, в крупном размере). Второму оршанцу инкриминируют кражу, совершенную повторно, группой лиц.

Ранее неоднократно судимые жители Орши находятся под стражей, а борисовчанин — под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела передали в суд.