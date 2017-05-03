|
Скрининги онкозаболеваний будут проводиться во всех регионах Беларуси
04.05.2017 15:42 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скрининги онкозаболеваний будут проводиться во всех регионах Беларуси, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан."В настоящее время готовятся приказы Министерства здравоохранения по организации скринингов по всей республике. Это скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, колоректального рака, - отметила она. - В РНПЦ онкологии создан отдел по скринингам, который будет координировать работу по организации скрининговых программ во всех регионах".По словам Елены Богдан, элементы скринингов уже есть в каждом регионе, но полноценное внедрение этих программ - процесс поэтапный. Необходимо закупить соответствующее оборудование, обучить специалистов и разработать специальную информационную систему с базами данных пациентов, подлежащих скринингу, в которой будет аккумулироваться информация обо всех этапах и результатах их обследования."Еще один этап - собственно организация обследования, а также дообследования тех пациентов, у которых во время скрининга выявлена предопухолевая или опухолевая патология, - пояснила Елена Богдан. - Сегодня все эти вопросы отрабатываются".Пилотные проекты по проведению целевых скринингов начались в Беларуси с 2012 года. Задача скрининга - выявление онкопатологий на ранних стадиях. Как отметила главный врач 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Минска Наталья Дергач, полученные результаты доказывают необходимость таких программ. По результатам пилотного проекта по скринингу рака молочной железы, который проводился в Советском районе Минска, уровень выявления рака молочной железы на ранних стадиях вырос практически в два раза - с 25,2% до 52%.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Елены Богдан, элементы скринингов уже есть в каждом регионе, но полноценное внедрение этих программ - процесс поэтапный.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии